RRRకు మరో అంతర్జాతీయ అవార్డు.. స్పందించిన ఎన్టీఆర్‌, రాజమౌళి

December 13, 2022 / 11:46 AM IST

RRR | ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR)తో తెలుగు సినిమా స్థాయిని మరోసారి గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్ దగ్గర చాటిచెప్పాడు దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి. ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులు అందుకున్న ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌… తాజాగా గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డ్‌-2023కి నామినేట్‌ అయింది. ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు విభాగాల్లో ఈ చిత్రం నామినేట్‌ అయింది.

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ రెండు విభాగాల్లో గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డ్‌-2023కి ఎంపికవడంపట్ల దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, నటుడు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు గాను చిత్ర యూనిట్‌కు, అభిమానులకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు.

Delighted that #RRRMovie has been nominated in two categories at the Golden Globe Awards!

Congratulations to all of us… Looking forward.

— Jr NTR (@tarak9999) December 12, 2022