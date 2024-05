KTR Tweet | కిన్నెర మొగిలయ్యకు భరోసా కల్పించడం సంతోషంగా ఉంది : కేటీఆర్‌

May 5, 2024 / 01:41 PM IST

KTR Tweet : ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పద్మశ్రీ కిన్నెర మొగిలయ్యని కలిసి అండగా ఉంటానని భరోసా కల్పించినందుకు తనకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నదని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అన్నారు. మొగిలయ్య గొప్ప కళాకారుడని, ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రానికే గర్వకారణమని కొనియాడారు. ఈ మేరకు కేటీఆర్‌ తన అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఒక పోస్టు పెట్టారు. ఆ పోస్టుకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఉన్న వీడియోను షేర్‌ చేశారు.

Happy to have fulfilled the word I gave to support Padmasri Moguliah Garu who is distressed

He is a great artist and pride of Telangana 🙏 https://t.co/oXP9vCoqCi

— KTR (@KTRBRS) May 5, 2024