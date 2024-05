May 5, 2024 / 07:14 PM IST

PBKS vs CSK : డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) ప్ర‌తీకార విజ‌యం సాధించింది. 17వ సీజ‌న్‌లో త‌మ‌పై ఆధిప‌త్యం చెలాయిస్తున్న‌ పంజాబ్ కింగ్స్‌(Punjab Kings)కు ఎట్ట‌కేల‌కు చెక్ పెట్టింది. హిమాల‌య ప‌ర్వ‌త సానువుల్లోని ధ‌ర్మ‌శాల‌లో రవీంద్ర జ‌డేజా(43, 3/20) ఆల్‌రౌండ‌ర్ షోతో అద‌ర‌గొట్టగా పంజాబ్‌కు ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో జ‌డ్డూ, తుషార్ దేశ్‌పాండే చెల‌రేగ‌డంతో పంజాబ్ టాప్ గ‌న్స్ చేతులెత్తేశారు. దాంతో, పంజాబ్‌ను 28 ప‌రుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి.. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఓ అడుగు ముందుకేసింది. దాంతో, హ్యాట్రిక్ విజ‌యంతో ఒక‌టి రెండు స్థానాలు ఎగ‌బాకాల‌నుకున్న సామ్ క‌ర‌న్ బృందం ఆశ‌లు అడియాశ‌ల‌య్యాయి.

ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో రికార్డు ల‌క్ష్యాన్ని(262 ర‌న్స్) ఛేదించిన‌ పంజాబ్ కింగ్స్ హిట్ట‌ర్లు స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో తేలిపోయారు. ఫామ్‌లో ఉన్న ఓపెన‌ర్ జానీ బెయిర్‌స్టో(7), రీలే ర‌స్సో(0)లను యువ పేస‌ర్ తుషార్ దేశ్‌పాండే ఒకే ఓవ‌ర్లో బౌల్డ్ చేశాడు. దాంతో, 9 ప‌రుగుల వ‌ద్ద రెండు ప‌డిన పంజాబ్ ఏ ద‌శ‌లోనూ కోలుకోలేక‌పోయింది. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(30), శ‌శాంక్‌ సింగ్‌(27)లు కాసింత భ‌య‌పెట్టినా చెన్నై స్పిన్న‌ర్ల ఎత్తుల ముందు చిత్త‌య్యారు.

