May 18, 2024 / 10:20 PM IST

RCB vs CSK : ప్లే ఆఫ్స్‌లో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని పోరులో రాయ‌ల్ చాలెంజర్స్(Royal Challengers Bengaluru) బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మ‌క్షంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశారు. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(54) హాఫ్ సెంచ‌రీతో విరుచుకుప‌డ‌గా.. విరాట్ కోహ్లీ(47) త‌న బ్యాట్ ప‌వ‌ర్ చూపించారు. ఈ సీజ‌న్‌లో భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న‌ ర‌జ‌త్ పాటిదార్‌(41), కామెరూన్ గ్రీన్(38 నాటౌట్) మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో అల‌రించారు. దాంతో, ఆర్సీబీ నిర్ణీత ఓవ‌ర్లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 218ర‌న్స్ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో బెంగ‌ళూరు గెలిచి ప్లే ఆఫ్స్ చేరాలంటే చెన్నైని 200 లోపే క‌ట్ట‌డి చేయాల్సి ఉంటుంది.

టాస్ ఓడిన బెంగ‌ళూరుకు ఓపెన‌ర్లు ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(12), విరాట్ కోహ్లీ(19)లు శుభారంభ‌మిచ్చారు. వీళ్ల ఊచ‌కోత‌తు మూడు ఓవ‌ర్ల‌కే స్కోర్ 31కి చేరింది. అయితే.. ఆ త‌ర్వాత వాన రావ‌డంతో ఆర్సీబీ ప‌రుగుల వ‌ర‌ద‌కు బ్రేక్ ప‌డింది. ఇక‌ వాన త‌గ్గాక బంతి బాగా ట‌ర్న్ కావ‌డంతో థీక్ష‌ణ‌, శాంట్న‌ర్ రంగంలోకి దిగారు. దాంతో, ఆర్సీబీ ఓపెన‌ర్లు ర‌న్స్ తీయ‌లేక ఇబ్బంది ప‌డ్డారు.

The pitch is turning square and our batters have done extremely well so far 👏

We’ve still got 9 wickets in hand and that’s a big advantage to go all guns blazing.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 #RCBvCSK pic.twitter.com/G3ivJ39OZe

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 18, 2024