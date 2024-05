man eats murder victim’s face | హత్యకు గురైన వ్యక్తి ముఖాన్ని పీక్కొని తిన్న హంతకుడు

May 5, 2024 / 06:39 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ఇద్దరి మధ్య జరిగిన కోట్లాటలో ఒక వ్యక్తి మరణించాడు. అయితే హత్యకు గురైన వ్యక్తి ముఖాన్ని హంతకుడు పీక్కొని తిన్నాడు. ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. అమెరికాలోని లాస్ వెగాస్‌లో ఈ దారుణం జరిగింది. (man eats murder victim’s face) ఏప్రిల్‌ 28న తెల్లవారుజామున 4.44 గంటల సమయంలో స్ట్రిప్ ప్రాంతంలోని బస్ స్టాప్‌ వద్ద ఇద్దరు వ్యక్తులు కొట్టుకున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఒక వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మరణించాడు. అయితే హత్య చేసిన వ్యక్తి అనంతరం మృతుడి ముఖాన్ని పీక్కొని తిన్నాడు. చనిపోయిన వ్యక్తి చెవులు, కనుగుడ్లను పళ్లతో కొరికి తిన్నాడు.

కాగా, దీనిని గమనించిన స్థానికులు షాక్‌ అయ్యారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు. నిందితుడ్ని 31 ఏళ్ల కోలిన్ చెక్‌గా గుర్తించి అరెస్ట్‌ చేశారు. పోలీసులు అతడ్ని ప్రశ్నించగా ఐదు రోజులుగా సరిగా నిద్రపోలేదని తెలిపాడు. అలాగే ఆ వ్యక్తిపై దాడికి ముందు తన తలలో శబ్దాలు వినిపించాయని, తాను మరో ఆకారంలా మారిపోయానని అన్నాడు. దీంతో హతుడి చెవులు, కనుగుడ్లను పళ్లతో కొరికి తిన్నట్లు చెప్పాడు.

మరోవైపు పోలీసులు నిందితుడ్ని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా అక్కడ మౌనంగా ఉన్నాడు. అతడికి బెయిల్‌ మంజూరు కాకపోవడంతో రిమాండ్‌ నిమిత్తం డిటెన్షన్ సెంటర్‌లో ఉంచారు. కాగా, లాస్ వెగాస్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

NEW: Las Vegas man charged with murder after police found him eating a man’s face and eyeballs.

Las Vegas is a wild place.

In a newly released 911 call, a caller frantically said that 29-year-old Colin Czech ate a man.

“Oh my… I don’t what the f*** he’s doing to this man,… pic.twitter.com/PwKAJnUI9y

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 4, 2024