Solar Storm | సూర్యుడి ఉపరితలంపై విస్పోటనాలు.. ఫొటోలు క్లిక్‌ మనిపించిన నాసా..!

May 12, 2024 / 05:36 PM IST

Solar Storm | సూర్యుడి ఉపరితలం రెండు విస్పోటనాలు సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. సౌర జ్వాలను అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసాకు చెందిన సోలార్ డైనమిక్స్ అబ్జర్వేటరీ చిత్రాలను బంధించింది. ఎక్స్‌ వేదికగా వాటిని నాసా విడుదల చేసింది. సూర్యుడి ఉపరితలంపై శుక్ శనివారాల్లో విస్పోటనాలు జరిగాయని.. దాంతో పెద్ద ఎత్తున సౌర తుఫాను ఎగిసిపడగా భూమిని తాకినట్లుగా తెలిపింది. సూర్యుడి ఉపరితలంపై తొలి విస్పోటనం ఈ నెల 10న అమెరికా కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 9.23 గంటలకు జరిగింది.

రెండో విస్పోటనం 11న ఉదయం 7.44 గంటలకు జరిగింది. వాటి తీవ్రత ఎక్స్‌ 5.8, ఎక్స్‌1.5గా ఉందని.. ఆ దృశ్యాలను సోలార్ డైనమిక్స్ అబ్జర్వేటరీ ఫొటోలు క్లిక్‌మనిపించిందని నాసా పేర్కొంది.

సౌర తుఫానులు శుక్రవారం భూమిని తాకగా.. ఖగోళకాంతి ఆకాశంలో కనిపించింది. ఈ అరుదైన దృగ్విషయం ఉత్తర ఐరోపా, ఆస్ట్రేలియాలోని టాస్మానియాతో సహా వివిధ ప్రదేశాల్లో రాత్రిపూట ఆకాశం గులాబీ, ఆకుపచ్చ, ఊదారంగులతో కనిపించాయి. సౌర తుఫానులు భూమిని తాకడంతో నేషనల్‌ నేషనల్ ఓషియానిక్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (NOAA) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్స్ (CMEలు) హెచ్చరికలు చేసింది. సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని పేర్కొంది. జియోమాగ్నెటిక్ తుఫానులు అయస్కాంత క్షేత్రాల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతాయని.. పవర్ గ్రిడ్‌లు, కమ్యూనికేషన్ నెట్‌వర్క్‌, ఉపగ్రహ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. అయితే, స్పేస్‌ఎక్స్‌, స్టార్‌ లింగ్‌ వ్యవస్థాపకుడు ఎలాన్‌ మస్క్‌ సౌర తుఫాను వల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లను, ఉపగ్రహ కార్యకలాపాలపై కలిగించే ఒత్తిడిని అంగీకరించిన ఆయన.. సౌర తుఫాను ప్రభావాన్ని తట్టుకునేలా స్పేస్‌ఎక్స్‌ ఉపగ్రహాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నారు.

The Sun emitted two strong solar flares on May 10-11, 2024, peaking at 9:23 p.m. EDT on May 10, and 7:44 a.m. EDT on May 11. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X5.8 and X1.5-class flares. https://t.co/nLfnG1OvvE pic.twitter.com/LjmI0rk2Wm

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 11, 2024