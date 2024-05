Watch: బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్‌ వద్ద ముద్దులతో జంట నిరసన.. వీడియో వైరల్‌

May 11, 2024 / 04:42 PM IST

రాయ్‌పూర్‌: బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్‌ వద్ద ఒక జంట ముద్దుల్లో మునిగిపోయింది. (Couple ‘Kissing’ Outside BJP MLA Office) ఓయో రూమ్‌లను ఆయన మూయించడంపై ఆ దంపతులు ఈ మేరకు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని వైశాలి నగర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఓయో రూమ్స్‌ ముసుగులో వ్యభిచార వ్యాపారం జరుగుతోందని స్థానిక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రికేష్ సేన్ ఆరోపించారు. పోలీసులతో కలిసి ఓయో హోటల్స్‌పై దాడులు చేయించి వాటిని మూసివేయించారు.

కాగా, భార్యాభర్తలు దీనిపై వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రికేష్ సేన్ క్యాంపు కార్యాలయం బయట ముద్దుల్లో మునిగిపోయారు. వైశాలి నగర్‌లో ఓయో రూమ్స్‌ను ఆ ఎమ్మెల్యే మూయించడంపై ఈ మేరకు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఇది చూసేందుకు జనం అక్కడ గుమిగూడారు.

మరోవైపు అక్కడకు వచ్చిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రికేష్ సేన్ ఆ దంపతుల ప్రవర్తనను నిలదీశారు. అయితే ఆ ప్రాంతంలోని ఓయో రూమ్స్‌ను ఆయన మూయించడంతో తాము ఎక్కడికి వెళ్లలేకపోతున్నట్లు వారు చెప్పారు. కాగా, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్‌ వద్ద ఆ దంపతులు ముద్దుల్లో మునిగిపోయిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

