Telegram Down | టెలిగ్రామ్‌ డౌన్‌..! సోషల్‌ మీడియాలో వెల్లువెత్తిన మీమ్స్‌..!

April 27, 2024 / 03:14 PM IST

Telegram Down | ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా మెసేజింగ్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ టెలిగ్రామ్‌ సేవలు నిలిచిపోయాయి. మెసేజ్‌లను పంపడం, డౌన్‌లోడ్‌, లాగిన్‌ యూజర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. 6700 మందికిపై టెలిగ్రామ్‌ పని చేయడం లేదని ఫిర్యాదులు చేసినట్లుగా డౌన్‌డిటెక్టర్‌ వైబ్‌సైట్‌ తెలిపింది. ఇందులో 30శాతం యాప్‌ సంబంధించిన సమస్యలు ఎదురయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీ, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నై, లక్నో, పాట్నా, జైపూర్, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఫిర్యాదు చేశారు.

me installing-uninstalling Telegram app repeatedly without knowing it is down #Telegramdown #Telegram pic.twitter.com/AlJ7oKMiiv

ఆన్‌లైన్‌లోకి వెళ్లిన తర్వాత కనెక్ట్‌ చేయడంలో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నట్లు పేర్కొన్నారు. చాలా మంది యాప్‌ని అన్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ చేసి.. రీ ఇన్‌స్టాల్‌ చేసినట్లు ఓ నివేదిక పేర్కొంది. భారత్‌తో పాటు ఆసియా, ఐరోపాలోని పలుచోట్ల సైతం టెలిగ్రామ్‌ సేవలు ప్రభావితమైనట్లుగా నివేదిక పేర్కొంది. ఇప్పటి వరకు దీనిపై టెలిగ్రామ్‌ స్పందించలేదు. టెలిగ్రామ్‌ డౌన్‌ కావడంతో ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్‌)లో మీమ్స్‌ వెల్లువెత్తాయి.

When you thought telegram banned your account but then you came to twitter and found out telegram is down for everybody pic.twitter.com/9I7eXrYCTB

— Ramen (@CoconutShawarma) April 26, 2024