Watch| పులి, ఎలుగుబంటి మధ్య అరుదైన ఘర్షణ.. వీడియో వైరల్‌

May 6, 2024 / 08:45 PM IST

లక్నో: సాధారణంగా పులి, ఎలుగుబంటి మధ్య ఎలాంటి సంఘర్షణ జరుగదు. అయితే ఈ రెండు ఎదురుపడినప్పుడు జరిగిన అరుదైన ఘర్షణకు సంబంధించి వీడియో క్లిప్ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. (Confrontation Between Tigress, Bear) ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. అటవీ ప్రాంతంలోని దారి మార్గంలో ఒక పులి షికారు చేస్తున్నది. సఫారీ వాహనంలో ఉన్న పర్యాటకులు ఆ పులిని ఆసక్తిగా చూశారు.

కాగా, ఒక ఎలుగుబంటి పొదల్లోంచి బయటకు వచ్చింది. పులి ముందు నుంచి దారి మార్గాన్ని దాటి వెళ్లింది. ఎలుగుబంటి వెళ్లిన పొదల వైపు పులి తొంగి చూసింది. ఆ తర్వాత పక్కకు వెళ్లింది. అయితే తిరిగి వెనక్కి వచ్చిన ఎలుగుబంటి ఉన్నట్టుండి దాడి కోసం పులి మీదకు వెళ్లింది. ఈ ఘర్షణను ఊహించని పులి ఏమాత్రం బెదరలేదు. అంతే ఠీవిగా నిల్చొని ఉంది. అనంతరం ఎలుగుబంటి తిరిగి పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది.

మరోవైపు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్‌ అధికారి డాక్టర్ రవి గుప్తా ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ఎక్స్‌లో షేర్ చేశారు. పులి, ఎలుగుబంటి మధ్య అరుదైన ఘర్షణ దృశ్యమని పేర్కొన్నారు. ఎలుగుబంటి భయంతో దాడికి ప్రయత్నించినప్పటికీ బెదరని పులి ప్రశాంతత కోల్పోలేదని తెలిపారు. ‘మానవులకు ప్రకృతి ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతుంది’ అని శీర్షిక ఇచ్చారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

A rarest of rare sight of a bear charging towards a tigress, captured today at Pilibhit Tiger Reserve- A CATS( Conservation Assured Tiger Standards) habitat developed assiduously by UP Forest Department.

Pl don’t miss the calm and composure of Big Cat even in face of attack &… pic.twitter.com/jU48UWpTqJ

— Dr Rajiv Kumar Gupta IAS (Retd) (@drrajivguptaias) April 30, 2024