May 17, 2024 / 12:10 PM IST

SSMB 29 | టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు (Maheshbabu) అభిమానులతోపాటు వరల్డ్‌వైడ్‌గా ఉన్న మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 (SSMB 29). ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (SS Rajamouli) డైరెక్షన్‌లో రాబోతున్న ఈ సినిమా గురించి ఏదో ఒక అప్‌డేట్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూనే ఉంది. కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వీరెన్ స్వామి ప్రొడక్షన్‌ టీంలో జాయిన్ అయ్యాడని ఓ నేషనల్ మీడియా తన కథనంలో రాసుకొచ్చింది. తాజాగా దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది జక్కన్న టీం.

కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వీరెన్ స్వామి ప్రొడక్షన్‌ టీంలో జాయిన్ అయ్యాడని ఓ నేషనల్ మీడియా తన కథనంలో రాసుకొచ్చింది. తాజాగా ఈ పుకార్లపై చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్‌ సోషల్ మీడియా ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చింది జక్కన్న టీం. సదరు మీడియా సంస్థ ఆర్టికల్‌లో రాసుకొచ్చినట్టుగా వీరెన్ స్వామి మా సినిమాలో భాగం కావడం లేదు. ఒకవేళ అవసరమనిపిస్తే ఎలాంటి ప్రకటన అయినా మా ప్రొడక్షన్‌ టీం అధికారికంగా ప్రకటిస్తుంది.. అంటూ ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేశారు. తాజా ప్రకటనతో పుకార్లకు ఫుల్‌స్టాప్‌ పడ్డది.

ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29లో లార్డ్‌హనుమాన్‌ స్ఫూర్తిగా మహేశ్ బాబు పాత్ర సాగనున్నట్టు ఇప్పటికే ఓ వార్త నెట్టింట హల్ చల్ చ్తేంది. జంగిల్‌ అడ్వెంచర్‌ నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 ఇండియన్‌ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అత్యంత ఖరీదైన చిత్రాలలో ఒకటిగా రాబోతుందని తెలుస్తోంది. ఈ మూవీలో ఎక్కువ భాగం అమెజాన్ ఫారెస్ట్‌లో షూట్ చేయబోతున్నారని తెలుస్తోండగా.. మరోవైపు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో భారీ సెట్‌ కూడా వేసినట్టు వార్తలు వస్తు్న్నాయి. వీటిపై జక్కన్న టీం నుంచి క్లారిటీ వస్తుందేమో చూడాలి.

Official Clarification on Casting Rumors for SS Rajamouli & Mahesh Babu’s Upcoming Film. #SuperStarMahesh #SSRajamouli #SSR #SSMB29 pic.twitter.com/q9E8a7m2AE

ఎయిర్‌పోర్టులో ఇలా..

Superstar @urstrulyMahesh back home ♥️ #MaheshBabu was papped along with @ssrajamouli and KL Narayana at the airport ✈️

#SSMB29 pic.twitter.com/cvT1UN5Rzo

— Viswa CM (@ViswaCM1) April 19, 2024