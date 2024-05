May 4, 2024 / 02:59 PM IST

School Principal | ఉత్తరప్రదేశ్‌లో లేడీ ప్రిన్సిపాల్‌ (School Principal) స్కూల్లో ఫేషియల్‌ చేయించుకుంటున్న వీడియో ఇటీవలే వైరల్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇది గమనించి వీడియో తీసిన లేడీ టీచర్‌ చేయి కొరికింది. ఇటుక రాయితో ఆమెను కొట్టింది. అయితే, తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే మరొకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ఈసారి పాఠశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చిందన్న కారణంతో (Coming Late For School) టీచర్‌పై ప్రధానోపాధ్యాయురాలు చేయి చేసుకుంది ( Principal Thrashes Teacher). ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

ఆగ్రా (Agra)లోని సీగానా గ్రామంలోని ప్రీసెకండరీ స్కూల్‌లో పనిచేస్తున్న గుంజన్‌ చౌదరి పాఠశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చింది. దీంతో ఆగ్రహించిన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు సదరు టీచర్‌పై దాడి చేసింది. ఆ సమయంలో టీచర్‌ దుస్తులు కూడా కాస్తమేర చిరిగిపోయాయి. అక్కడే ఉన్న తోటి టీచర్లు వీరిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేదు. ఈ గొడవలో టీచర్‌ గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తతంగాన్నంతా అక్కడే ఉన్న కొందరు తమ కెమెరాల్లో చిత్రీకరించి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయగా అదికాస్తా ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది.

A Principal in Agra beat up a teacher this bad just because she came late to the school. Just look at her facial expressions. She’s a PRINCIPAL 😭 @agrapolice pic.twitter.com/db8sKvnNvs

— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) May 3, 2024