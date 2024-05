May 5, 2024 / 10:07 AM IST

న్యూయార్క్‌: ప్యాంటులో రహస్యంగా దాచిపెట్టి తరలిస్తున్న రెండు పాములను (Snakes) అమెరికాలోని మయామీ (Miami) ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సిబ్బంది గుర్తించారు. గత నెల 26న ఎయిర్‌పోర్టు భద్రతా సిబ్బంది ఓ ప్రయాణికుడిని తనిఖీ చేయగా అతని ఫ్యాంటులో ఉన్న ఓ చిన్నపాటి సంచిలో పాములను గుర్తించారు. కళ్లద్దాలు (షేడ్స్‌) దాచుకునే సంచిలా ఉన్న వస్తువు నుంచి రెండు తెల్ల పాములను స్వాధీనం చేసకున్నారు. అనంతరం వాటిని ఫోరిడా మత్స్య, ఫ్ప్రాణి సంరక్షణ కమిషన్‌ అప్పగించినట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ (TSA) ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది.

Officers at @iflymia detected this bag of snakes hidden in a passenger’s pants at a checkpoint on Fri, April 26. @TSA called our @CBPSoutheast and Miami-Dade Police partners in to assist, and the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/CggJob8IT8

— TSA_Gulf (@TSA_Gulf) April 30, 2024