May 5, 2024 / 04:48 PM IST

T20 World Cup 2024 : పురుషుల టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కోసం అన్ని జ‌ట్లు స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టిస్తున్న స‌మ‌యంలోనే ఐసీసీ మ‌రో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. మ‌హిళ‌ల పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్(Womens T20 World Cup 2024) తేదీల‌ను విడుద‌ల చేసింది. అవును.. మ‌హిళ‌ల టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ షెడ్యూల్ వ‌చ్చేసింది. బంగ్లాదేశ్ వేదిక‌గా అక్టోబ‌ర్ 3వ తేదీన ఈ మెగా టోర్నీ షూరూ కానుంది.

ఆదివారం జ‌రిగిన ప్ర‌త్యేక కార్య‌క్ర‌మంలో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు అధ్య‌క్షుడు న‌జ్ముల్ హసన్(Najmul Hassan) ఐసీసీ సీఈవో జియోఫ్ అల్ల‌ర్‌డిసేలు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ షెడ్యూల్ విడుద‌ల చేశారు. అనంత‌రం ప్ర‌ధాని షేక్ హ‌సీనా(Sheikh Haseena) త‌న నివాసంలో టీమిండియా కెప్టెన్ హ‌ర‌న్మ్‌ప్రీత్ కౌర్(Harmapreet Kaur), బంగ్లాదేశ్ సార‌థి నిగ‌ర్ సుల్తానాతో ఫొటో దిగారు.

The ICC Women’s #T20WorldCup 2024 in Bangladesh to commence on 3 October with the final slated for 20 October.

Details 👉 https://t.co/MRtx7UXXPM pic.twitter.com/v4jBsD0gIe

— ICC (@ICC) May 5, 2024