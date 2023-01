Mens Hockey World Cup | అట్టహాసంగా హాకీ ప్రపంచకప్‌ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం

January 12, 2023 / 10:59 AM IST

Mens Hockey World Cup | 2023 పురుషుల ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ వరల్డ్ కప్‌కు ఒడిశా ఆతిథ్యమిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. భువనేశ్వర్‌లోని కళింగ స్టేడియం, రూర్కెలాలోని బిర్సా ముండా ఇంటర్నేషనల్ హాకీ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్‌లకు వేదికగా నిలవనున్నాయి. జనవరి 13 నుంచి 29 వరకు పోటీలు జరుగుతాయి. కాగా, మ్యాచ్‌ల నిర్వహణ కంటే రెండు రోజుల ముందుగానే ఈ మెగా టోర్నీ ఘనంగా ఆరంభమైంది. బుధవారం కటక్‌లోని బారాబటి స్టేడియంలో ప్రపంచకప్‌ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా నిర్వహించారు.

కార్యక్రమానికి ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి నవీన్‌ పట్నాయక్‌, కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ తదితరులు హాజరై.. టోర్నీలో పాల్గొనే 16 జట్లకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా కళాకారుల ఒడిశా సంప్రదాయ నృత్యాలు, సంగీతం ఆకట్టుకుంది. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో బాలీవుడ్‌ తారలు రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, దిశాపటానీ తమ నృత్యాలతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. సంగీత దర్శకుడు ప్రీతమ్‌ చక్రవర్తి రూపొందించిన ప్రపంచకప్‌ నేపథ్య గేయ ప్రదర్శన హైలెట్‌గా నిలిచింది.

