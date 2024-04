Tornadoes | అమెరికాలో టోర్నడోల బీభత్సం.. Video viral

April 28, 2024 / 08:22 PM IST

Tornadoes : అమెరికాలోని నెబ్రాస్కా రాష్ట్రంలో గత వారం రోజులుగా శక్తిమంతమైన సుడిగాలులు వీచి అనేక ఇళ్లను ధ్వంసం చేశాయి. టోర్నడోల ప్రభావంతో ఆకాశంలోకి పెద్ద ఎత్తున నల్లటి దుమ్ములేచి సుడులు తిరుగుతోంది. అనేక వస్తువులు కూడా గాల్లో ఎగిరిపోయిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా వీడియోల్లో కనిపిస్తున్నాయి.

ఓ వీడయో క్లిప్‌లో నెబ్రాస్కాకు ఉత్తరాన బలమైన సుడిగాలి రహదారిని అడ్డగించింది. దాంతో వాహనదారులు తమ వాహనాలను ఎక్కడికక్కడే నిలిపివేశారు. ఆ సుడిగాలి రోడ్డు దాటి వెళ్లిన తర్వాత వాహనదారులు అక్కడి నుంచి కదిలారు. ఈ సుడిగాలిలో ఓ టెయిలర్‌ ట్రక్కు హైవే మధ్యలో బోల్తా పడిన దృశ్యాలు కూడా వీడియోలో ఉన్నాయి.

అప్పటికే ఈ దృశ్యాలను వీడియో తీస్తున్న కొందరు టెయిలర్‌ పడిపోగానే అందులో ఉన్నవారికి ఏమైనా జరిగిందా అని పరుగుత్తుకుంటూ వెళ్లడాన్ని ఈ వీడియో గమనించవచ్చు. అదృష్టవశాత్తు టెయిలర్‌ డ్రైవర్ కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. అమెరికా అంతటా 70కి పైగా సుడిగాలులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో ఎక్కువ భాగం నెబ్రాస్కాలోని రవాణా కేంద్రమైన ఒమాహా చుట్టూ ఉన్నాయి. నెబ్రాస్కాను సుడిగాలులు తాకడంతో సుమారు 11,000 గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్‌లు తెగిపోయాయి.

Incredible tornado intercept just now north of Lincoln Nebraska!! @ryanhallyall @SevereStudios pic.twitter.com/j8GAtPVObc

— Nick Gorman (@NickGormanWX) April 26, 2024