Baahubali 2 | బాహుబలిలో దేవసేన గురించి ప్రపంచమంతా మాట్లాడుకుంటుంది.. అనుష్కాశెట్టి పాత్రపై ఎవరేమన్నారంటే..?

April 28, 2024 / 02:30 PM IST

Baahubali 2 | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో హిస్టరీలో తెలుగు సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుందని స్పెషల్‌గా చెప్పనవసరం లేదు. భాషహద్దులు చెరిపేసి గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన మన సినిమాలే దీనిక్కారణం అని చెప్పొచ్చు. అలా టాలీవుడ్‌ సినిమాల ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటి చెప్పిన చిత్రం బాహుబలి ప్రాంఛైజీ. ప్రభాస్‌ (Prabhas) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన ఈ చిత్రంలో నటించిన యాక్టర్లందరికీ.. బాహుబలికి ముందు.. ఆ తర్వాత అన్నట్టుగా ఫేం మారిపోయిందంటే సినిమా ఏ స్థాయిలో ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేసిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

బాహుబలి ప్రాంఛైజీలో ఉన్న పవర్‌ఫుల్‌ క్యారెక్టర్లలో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది అనుష్కా శెట్టి పోషించిన దేవసేన పాత్ర. ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో బాహుబలి ప్రాంఛైజీలో వచ్చిన సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ బాహుబలి 2 (Baahubali 2) నేటితో ఏడేళ్ల సక్సెస్‌ఫుల్‌ జర్నీని పూర్తి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జక్కన్న, ప్రభాస్‌, స్వీట్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఫాలోవర్లు, అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ సినిమా జర్నీని వేడుకగా జరుపుకుంటున్నారు.

ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి : అనుష్కాశెట్టి అద్భుతమైన వృత్తి నైపుణ్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ ప్రశంసిస్తాను. ఆమె చాలా బాధ్యతను కలిగి ఉంది. మరియు మొత్తం ఆమె సినిమా కోంస టీం సభ్యులందరితో కలిసి పని చేస్తుంది. బాహుబలిలో అనుష్కా వివిధ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించింది. అయితే ఇందుకోసం చాలా శిక్షణ అవసరం. కానీ అనుష్క ఎలాంటి ఫిర్యాదు లేకుండా తన పని పూర్తి చేసిందన్నారు.

విజయేంద్రప్రసాద్ : అనుష్క శెట్టి దేవసేన పాత్రను సృష్టించినందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నా. దీనిక్కారణం అనుష్క యాక్టింగ్‌ చేసిన విధానం ఈ సినిమాలోని ప్రతి పాత్ర సినిమాకు రుణపడి ఉంటుంది. కానీ బాహుబలి సినిమా అనుష్కశెట్టికి రుణపడి ఉంటుందని రైటర్ విజయేంద్రప్రసాద్

అన్నారు.

I admire #AnushkaShetty ‘s Wonderful Professionalism at all Times. She has a Very Sense of Responsibility and works on the movie with whole team. In #Baahubali, She Ran into Various things, but it required a lot of Training. But she did without any Complaint

– @ssrajamouli 🙌 pic.twitter.com/0nY4hpqabU — Sweety Cults ❤️ (@AnushkaCults) April 28, 2024

#7yearsforbahubali2 హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోన్న వీడియోలపై ఓ లుక్కేయండి మరి..

#7YearsForBaahubali2 – #Prabhas🔥🔥🔥#Baahubali2 is The Only 1000Cr India Nett Movie!

Total collections, adjusted for today’s inflated rate, stand at ~3750 Cr. Note: BB2 Footfalls ~12Cr > Top 3 Hits of 2023 ❤️‍🔥pic.twitter.com/CrbR8h58bW — BFilmy Official (@BFilmyOfficial) April 28, 2024

He worked hard

He dedicated more than 5 years

He injured himself for this movie and suffering with that injury now also

He didn’t even celebrate the success

Still some hero fans are insecure for his success 7 years for Indian Industry Hit #7YearsForBaahubali2 #Prabhas pic.twitter.com/lH7Q1Ple6E — Teja Reddy (@teja_reddy7) April 28, 2024

Peak Prabhas

Peak SSR

Peak Keeravani

Peak Telugu cinema 🔥pic.twitter.com/laSIJnAHds — Sooraj 🧢 (@Sooraj9847) April 28, 2024

