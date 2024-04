April 28, 2024 / 06:25 PM IST

Rat Catcher Job | ఎలుకలతో ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్ని కావు. ఎలుకలు ఎక్కడ ఉన్నా అవి తీవ్రంగా నష్టం కలిగిస్తాయి. ఇంట్లోని చెక్క వస్తువులను కొరికిపడేస్తాయి. పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు ధాన్యం నిలువలను సైతం నాశనం చేస్తుంటాయి. ఎలుకలు జనాలకు ఎలాంటి హాని కలిగించకపోయినా.. అవి చేసే పనులు మాత్రం జనానికి చికాకుపుట్టిస్తుంటాయి. అయితే, ఈ ఎలుకలు ఒకటో రెండు కుటుంబాలో కాదు ఏకంగా న్యూయార్క్‌ నగరం ఇబ్బందుల పాలు చేస్తున్నాయి.

అవి పెట్టే బాధలకు న్యూయర్క్‌ నగర మేయర్‌ ఎరిక్‌ ఆడమ్స్‌ ‘ర్యాట్‌ క్యాచర్‌’ను నియమించారు. ర్యాట్‌ క్యాచర్స్‌కు వేతనం అక్షరాలా రూ.1.2కోట్లు ఇస్తుండడం విశేషం. ‘డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ రోడెంట్‌ మిటిగేషన్‌’ పేరుతో ఎలుకలను నియంత్రించే ఉద్యోగానికి దరఖాస్తులను మేయర్‌ ఆహ్వానించారు. ఇప్పటి వరకు 900 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా ఇందులో కేథలిన్‌ కొరాడీని ఎంపిక చేశారు. ఓ స్కూల్‌లో ఆమె టీచర్‌గా పని చేస్తుంటారు. విద్యాశాఖలో ఎలుకల నియంత్రణ.. వాటికి ఆహారం.. నీళ్లు అందకుండా చూడడం అంశాలపై రీసెర్చ్‌ చేశారు.

ఈ ఉద్యోగంలో భాగంగా ఆమె ఇళ్లలో మిగిలిపోయే ఆహారం.. చెత్తను ఎలకలకు దొరకుండా డిస్పోస్‌ చేయడం, ఎలుకల సంతతి తగ్గేలా చర్యలు తీసుకోవడం, సబ్‌వేలలో ఎలుకలు ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఎలుకల నిర్మూలనలో పలు ఆంక్షలు సైతం విధించడం కొసమెరుపు. ఎలాంటి విషపదార్థాలను పెట్టి ఎలుకలను చంపకూడదు. విష ఆహారం తిని చనిపోయిన ఎలుకలను ఏవైనా జీవులు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని.. అందుకే విషయం పెట్టకూడదనే ఆంక్షలు విధించారు.

Rats, meet your worst nightmare.

Kathleen Corradi is our Rat Czar, and she hates rats as much as I do. pic.twitter.com/laZOMm2QeA

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 13, 2023