August 4, 2023 / 01:36 PM IST

బెంగుళూరు: రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగుళూరు జ‌ట్టుకు కొత్త కోచ్‌గా జింబాబ్వే మాజీ క్రికెట‌ర్ ఆండీ ఫ్ల‌వ‌ర్‌(Andy Flower)ను నియ‌మించారు. ఐపీఎల్ 2024 సీజ‌న్ నుంచి అత‌ను ఆ బాధ్య‌త‌ల‌ను నిర్వ‌ర్తిస్తాడు. ఇంగ్లండ్ క్రికెట్‌కు గ‌తంలో ఆండీ ఫ్ల‌వ‌ర్ మాజీ కోచ్‌గా చేశారు. ఐపీఎల్‌లో 2023 సీజ‌న్‌లో అత‌ను ల‌క్నో సూప‌ర్ గెయింట్స్‌కు కూడా కోచ్‌గా చేశారు. అయితే ల‌క్నో జ‌ట్టు ఫ్ల‌వ‌ర్ స్థానంలో జ‌స్టిన్ లాంగ‌ర్‌ను హెడ్ కోచ్‌గా నియ‌మించింది. దీంతో ఆర్సీబీ కోచ్ ప‌ద‌వి కోసం ఆండీ ఫ్ల‌వ‌ర్ పోటీప‌డ్డారు.

We are beyond thrilled to welcome 𝗜𝗖𝗖 𝗛𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗙𝗮𝗺𝗲𝗿 and 𝗧𝟮𝟬 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 winning coach 𝐀𝐧𝐝𝐲 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 as the 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 of RCB Men’s team. 🤩🙌

Andy’s experience of coaching IPL & T20 teams around the world, and leading his teams to titles… pic.twitter.com/WsMYGCkcYT

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 4, 2023