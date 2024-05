KTR | కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి.. అదానీ, అంబానీలు టెంపోల నిండా డబ్బు పంపుతుంటే ఈడీ, ఐటీలు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాయ్‌?: కేటీఆర్‌

May 9, 2024 / 12:08 PM IST

హైదరాబాద్‌: అదానీ, అంబానీలు కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి టెంపోల నిండా డబ్బు పంపుతుంటే ప్రధాని మోదీకి అత్యంత ఇష్టమైన ఈడీ, సీబీఐ, ఐటీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాయంటూ బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) నిలదీశారు. వేములవాడలో నిర్వహించిన బీజేపీ ఎన్నికల సభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ.. ‘తెలంగాణ గడ్డ నుంచి నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నా. గడచిన ఐదేండ్లుగా అదానీ, అంబానీలపై విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్‌.. ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలు కాగానే ఎందుకు మౌనం దాల్చిందో స్పష్టం చేయాలి. అదానీ, అంబానీ నుంచి ఎన్ని టెంపో లోడ్ల ధనం ముట్టింది..? ఏం ఒప్పందం కుదిరింది..? రాత్రికి రాత్రే అంబానీ, అదానీలపై ఆరోపణలు ఆగిపోయాయి’ అని ప్రధాని మోదీ ప్రశ్నించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్‌ ఎక్స్‌ వేదిగా స్పందించారు. అదేవిధంగా నోట్ల రద్దు విఫల ప్రయత్నమని ప్రధాని మోదీ భావిస్తున్నారా అంటూ ప్రశ్నించారు.

As per PM Modi, if Adani & Ambani have been sending Tempoes full of cash to Scamgress, why did his favourite allies ED, IT & CBI stay mum?

Is he also admitting that Demonetisation was a failure ?#JustAsking

— KTR (@KTRBRS) May 9, 2024