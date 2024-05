May 19, 2024 / 10:21 AM IST

KTR | పూర్తిస్థాయి ఆటోమేటెడ్‌, కంప్యూటరైజ్డ్‌ మల్టీ లెవల్ కార్‌ పార్కింగ్‌ (ఎంఎల్‌సీపీ) పనులు దాదాపు పూర్తి కావడం పట్ల బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పీపీపీ విధానంలో నాంపల్లి మెట్రో స్టేషన్‌ సమీపంలో ఈ మల్టీలెవల్‌ కారు పార్కింగ్‌ను నిర్మించాలని 2016/17లో నిర్ణయించామని చెప్పారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆలస్యమైన ఈ ప్రాజెక్టు ఎట్టకేలకు పూర్తికావచ్చిందని అన్నారు.

ఇటువంటి మల్టీలెవల్‌ కార్‌ పార్కింగ్‌ విధానాన్ని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కేటీఆర్‌ అన్నారు. ముఖ్యమైన జంక్షన్లు, మెట్రో స్టేషన్లు, కమర్షియల్‌ సెంటర్లకు సమీపంలో ఇలాంటివి మరిన్ని కట్టాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Had initiated a pilot MLCP (Multilevel Car Parking) project in a PPP mode near Nampally Metro Station back in 2016/17

Despite some teething problems and a bit of time delay, glad it’s finally shaped up well

Hope the Congress Govt will take this forward and add many more of… pic.twitter.com/UECwSfz6md

— KTR (@KTRBRS) May 19, 2024