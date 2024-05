Sai Pallavi | సాయి పల్లవికి ‘తండేల్’ టీమ్ స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్

May 9, 2024 / 01:39 PM IST

Sai Pallavi | కెరీర్‌ ఆరంభం నుంచి ప్రతీ చిత్రంలో తనదైన మార్క్‌ చూపిస్తూ విలక్షణ నాయికగా గుర్తింపును తెచ్చుకుందీ తమిళ సోయగం సాయిపల్లవి. ఆమెను ఓ అందాల భామగా కంటే నటిగా చూసే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆమె సింప్లిసిటీని ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ. ఇవాళ సాయి పల్లవి బర్త్ డే. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆమెకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ‘తండేల్’ టీమ్ ఓ స్పెషల్ వీడియో విడుదల చేసింది.

అక్కినేని నాగ చైతన్య ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం తండేల్ (Thandel). మ‌ల‌యాళీ బ్యూటీ సాయి ప‌ల్ల‌వి క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. చందు మొండేటి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై అల్లు అర‌వింద్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు సాయి పల్లవి బర్త్ డే సందర్భంగా మూవీ నుంచి స్పెష‌ల్ వీడియో వ‌దిలారు. ఇక ఈ వీడియోలో తండేల్ షూటింగ్ టైంలో సాయి ప‌ల్లవి చేసిన అల్ల‌రి ప‌నులు క‌నిపిస్తున్నాయి.

You act. We celebrate.

You perform. We cherish.

Happy Birthday ‘Bujji Thalli’ aka @Sai_Pallavi92 👑🫰🏻

On your special day here’s a special gift from team #Thandel ⚓▶️ https://t.co/ZmSoNdDTek#HBDSaiPallavi ❤‍

Yuvasamrat @chay_akkineni @chandoomondeti @ThisIsDSP pic.twitter.com/Hy1dWaCQD5

