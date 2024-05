Sai Pallavi | భానుమతి.. హైబ్రిడ్‌ పిల్ల సాయిపల్లవికి బర్త్ డే విషెస్‌

Sai Pallavi | మలయాళంలో ప్రేమమ్‌ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా, డ్యాన్సర్‌గా డ్యుయల్ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో నటించి సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించింది సాయిపల్లవి (Sai Pallavi). శేఖర్‌ కమ్ముల డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఫిదా సినిమాలో భానుమతి.. హైబ్రిడ్‌ పిల్ల అంటూ తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించిన సాయిపల్లవి పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు.

May 9, 2024 / 11:21 AM IST

Sai Pallavi | కోలీవుడ్‌ నుంచి ఎంట్రీ ఇచ్చి తెలుగు, మలయాళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకున్న భామల జాబితాలో ముందువరుసలో ఉంటుంది సాయిపల్లవి (Sai Pallavi). మలయాళంలో ప్రేమమ్‌ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా, డ్యాన్సర్‌గా డ్యుయల్ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో నటించి సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించింది.

శేఖర్‌ కమ్ముల డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఫిదా సినిమాలో భానుమతి.. హైబ్రిడ్‌ పిల్ల అంటూ తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించిన సాయిపల్లవి పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు. పడి పడి లేచె మనసులో వైశాలిగా, విరాటపర్వంలో వెన్నెలగా.. ఇలా చేసిన ప్రతీ పాత్రకు ప్రాణం పోస్తూ.. నటిగా, డ్యాన్సర్‌గా తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సాయిపల్లవికి కోస్టార్లు, ఫాలోవర్లు, అభిమానులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ బ్యూటీ నాగచైతన్య హీరోగా నటిస్తోన్న తండేల్‌లో శ్రీకాకుళం అమ్మాయి సత్యగా నటిస్తోంది. చైతూ అండ్ చందూమొండేటి టీం బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెబుతూ.. సత్య మేకింగ్‌ వీడియోను రిలీజ్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

సాయిపల్లవికి శుభాకాంక్షలు ఇలా..

I was moved to tears of joy watching this Beautiful video of my Queen….Thank you #Thandel team for this specia birthday gift 🥹🙏@Sai_Pallavi92 ✨♥️#SaiPallavi #HBDSaiPallavi pic.twitter.com/Hqm7RtMM4R — Sai Pallavi FC™ (@SaipallaviFC) May 9, 2024

సాయిపల్లవి తండేల్‌ వీడియో..

An actress who didn’t got best actress award for her phenomenal performance in virataparvam,Though she deserves!🙂#virataparvam #saipallavi pic.twitter.com/CMGaz0joCC — sumanth_srk (@SaiPallavi_rosi) April 11, 2024

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న షూటింగ్‌ స్పాట్ విజువల్స్‌..

మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..

