Maaya One Teaser | కామన్ మ్యాన్ వర్సెస్‌ సూపర్ విలన్‌.. సందీప్‌ కిషన్‌ మాయావన్ టీజర్‌

May 9, 2024 / 01:38 PM IST

Maaya One Teaser | సందీప్ కిషన్‌ (sundeep kishan) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రాల్లో ఒకటి మాయావన్‌ (Maaya One) . ఎపిక్ సైన్‌ ఫిక్షన్‌ యాక్షన్‌ అడ్వెంచర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తుంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని సీవీ కుమార్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ నటుడు నీల్ నితిన్ ముఖేశ్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. సైన్స్ మానవత్వాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే ప్రపంచం.. కామన్ మ్యాన్‌కు సూపర్ విలన్‌కు మధ్య సాగే వార్‌ నేపథ్యంలో వచ్చే ఎపిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ అంటూ షేర్ చేసిన టీజర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కామన్ మ్యాన్ కు, సూపర్ విలన్‌కు మధ్య ఎలాంటి పోరు ఉండబోతుందనేది చాలా స్టైలిష్‌గా చూపించబోతున్నట్టు టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నాడు డైరెక్టర్‌.

మాయావన్ టీజర్‌..

A world where Science tries to take over Humanity🔥

A “CommonMan” Vs “SuperVillain” Epic Sci-fi Action Adventure #MaayaOne ♾️ #MaayaOneTeaser out now ❤️‍🔥

– https://t.co/wNAIQhzXsY@sundeepkishan @icvkumar @NeilNMukesh @akansharanjan @Music_Santhosh @AnilSunkara1 @dopkthillai… pic.twitter.com/FgDdlpqPoG

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 9, 2024