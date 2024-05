May 9, 2024 / 01:13 PM IST

కాలిఫోర్నియా: విమానంలో ఓ సీటు కోసం ఇద్ద‌రూ తీవ్రంగా కొట్టుకున్నారు(Passengers Fight). ఈ ఘ‌ట‌న ఈవా ఎయిర్ విమానంలో జ‌రిగింది. తైవాన్ నుంచి కాలిఫోర్నియా వెళ్తున్న విమానంలో.. ఓ సీటు కోసం ఇద్ద‌రు పంచ్‌లు విసురుకున్నారు. ఫ్ల‌యిట్ అటెండెంట్లు ఆ ఇద్ద‌ర్నీ ఆపే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. సుమారు 11 గంట‌ల జ‌ర్నీ ఉండే ఆ విమానం తైవాన్ నుంచి కాలిఫోర్నియా వెళ్తోంది. అయితే ఓ ప్ర‌యాణికుడి ప‌క్క‌న కూర్చున్న మ‌రో ప్యాసింజెర్ ఏక‌ధాటిగా ద‌గ్గుతూ ఉన్నాడు. దీంతో ద‌గ్గే వ్య‌క్తి ప‌క్క‌న ఉన్న ప్యాసింజ‌ర్ .. స‌మీపంలో ఖాళీగా ఉన్న ఓ సీటులోకి వెళ్లి కూర్చున్నాడు. ఈలోగా ఆ సీటు ఒరిన‌ల్ ప్యాసింజెర్ రావ‌డంతో ఆ ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య వాగ్వాదం జ‌రిగింది. ఆ ఇద్ద‌రూ కాసేపు ముష్టి యుద్ధానికి దిగారు. విమానం శాన్‌ఫ్రాన్సిస్‌కో చేరుకున్న త‌ర్వాత ఆ ఇద్ద‌ర్నీ పోలీసుల‌కు అప్ప‌గించారు. సోష‌ల్ మీడియాలో ఆ ఫైట్‌కు చెందిన వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది. గొడ‌వ‌ను ఆపేందుకు ఫ్ల‌యిట్ అటెండెంట్లు చూపిన తెగువ‌ను అంద‌రూ మెచ్చుకుంటున్నారు.

Yesterday, a fierce fight broke out on an EVA Air flight BR08 bound from Taiwan to San Francisco. Two passengers engaged in a heated argument over an empty seat, which quickly escalated into a physical altercation.

