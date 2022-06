June 20, 2022 / 02:59 PM IST

హైద‌రాబాద్ : కేంద్రం ప్ర‌క‌టించిన అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్‌పై రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందించారు. శ్రీలంక ప‌వ‌న విద్యుత్ కాంట్రాక్టుల్లో మోదీ – అదానీ అవినీతి బంధంపై దేశం దృష్టిని మ‌ర‌ల్చ‌డానికే అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్‌ను ప్ర‌క‌టించ‌రా? అని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు.

ఇక అగ్నిప‌థ్ స్కీమ్‌ను స‌మ‌ర్థిస్తున్న కేంద్ర మంత్రుల‌పై కూడా కేటీఆర్ మండిప‌డ్డారు. అగ్నిప‌థ్ ప‌థ‌కం యువ‌త‌కు డ్రైవ‌ర్లు, ఎల‌క్ట్రీషియ‌న్లు, బార్బ‌ర్‌లు, వాష‌ర్‌మెన్‌గా ఉపాధి క‌ల్పించ‌డంలో స‌హాయ‌ప‌డుతుంద‌ని చెప్ప‌డాన్ని కేటీఆర్ త‌ప్పుబ‌ట్టారు. అగ్నివీర్ల‌ను సెక్యూరిటీ గార్డులుగా నియ‌మిస్తామ‌ని మ‌రో కేంద్ర మంత్రి చెప్ప‌డాన్ని కూడా కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. మోదీని అర్థం చేసుకోలేద‌ని మీరు యువ‌త‌ను నిందిస్తున్నారా? అని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు.

Was #AgnipathScheme announcement just a ruse to divert India’s attention from #Srilanka allegations on Modi – Adani corruption nexus? #JustAsking

A Cabinet Minister of NPA Govt says #AgnipathScheme can result in youth being employed as Drivers, Electricians, Barbers & Washermen!

Yet another bright BJP leader says he will employ #Agniveers as security guards!

And you blame the youth that they don’t understand you Modi ji? https://t.co/PWjcaLwWQq

— KTR (@KTRTRS) June 20, 2022