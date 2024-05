Facebook Post Going Viral On Social Media

‘తెలంగాణ ద్రోహి’ బహిరంగ లేఖ!

నా ఫేస్‌బుక్‌ పోస్టులు చదివిన చాలామంది ఇన్‌బాక్స్‌లో అడుగుతున్న ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న ‘మీరు బీఆర్‌ఎస్‌కు చెందినవారా?’ అని. ఈ అనుమానం చాలామందికి ఉన్నదేమో అనిపించి ఈ సుదీర్ఘ వివరణ ఇస్తున్నాను.

May 2, 2024 / 01:00 AM IST

నా ఫేస్‌బుక్‌ పోస్టులు చదివిన చాలామంది ఇన్‌బాక్స్‌లో అడుగుతున్న ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న ‘మీరు బీఆర్‌ఎస్‌కు చెందినవారా?’ అని. ఈ అనుమానం చాలామందికి ఉన్నదేమో అనిపించి ఈ సుదీర్ఘ వివరణ ఇస్తున్నాను.

No: నాకు బీఆర్‌ఎస్‌లో మా ‘నాయిన’ కేసీఆర్‌ నుంచి సామాన్య కార్యకర్త వరకూ ఎవరితోనూ ఎలాం టి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష సంబంధాలు లేవు. My love on KCR is unconditional.

Who Am I : ఖమ్మంలో జననం, పెళ్లయ్యాక వరంగల్‌లో స్థిర నివాసం. ఇద్దరు పిల్లలు. జాబ్‌ చేయడం లేదు. వరంగల్‌లో జేపీఎన్‌ రోడ్డులో మాకో మెడికల్‌ షాప్‌ ఉన్నది. దయచేసి ఇన్‌బాక్స్‌లో ఇవే ప్రశ్నలడిగి విసిగించకండి. I Request.

Why am I Writing : కోట్ల మంది తెలంగాణ యువతీయువకుల వలె నేను సమైక్య రాష్ట్రంలో నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డాను, నిరాదరించబడ్డాను, హేళన చేయబడ్డాను. నా భాష, నా యాస, నా ప్రాంతీయత వల్ల అవమానించబడ్డాను. పోలీసు దెబ్బలాంటి కంటికి కనిపించని ఒక అదృశ్య నిషేధ వలయం నా చుట్టూ ఆవరించి ఉండేది. కొన్నేళ్లు హైదరాబాద్‌లో ఉండి మా ఊరు వెళ్లినప్పుడు ‘ఏందే నువ్వు ఆంధ్రోళ్ల తీరున మాట్లాడుతున్నవ్‌’ అని మా అమ్మ అనేంతవరకూ నేను నా మూలాల నుంచి చాలాదూరం వెళ్లానని గమనించలేదు.

‘కేసీఆర్‌’ అనే ఈ మూడక్షరాలు నా జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాతే నేను పనిచేస్తున్నచోట నా నిజమైన ఉనికిని గర్వంగా చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టాను. తెలంగాణ వచ్చింది. నా కడుపు నిండింది. నా యాస ను నేను గర్వంగా మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకున్నా ను. పదేండ్లు గడిచాయి. మా భూముల రేట్లు పెరిగా యి. కొన్ని కష్టాలు తీరాయి. కొన్ని సుఖాలకు అలవా టుపడ్డాను. అనేకమంది సాధారణ ప్రజల రొటీన్‌ రికామీ లైఫ్‌లోకి వచ్చినట్టే, నా జీవితంలోకి కూడా సోషల్‌ మీడియా వచ్చేసింది. సరిగ్గా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లకు నాలుగు నెలల ముందు నుంచి ‘కేసీఆర్‌ వ్యతిరేక ప్రచారం’ ఒక వెల్లువలా నన్ను చుట్టేసింది.

ఫేస్‌బుక్‌లూ, రీల్సూ, మీమ్సూ, ట్రోల్సూ.. తెలంగాణ వాదులుగా, తెలంగాణ మేధావులుగా నేను గౌరవించే కొంతమంది పోస్టులు, వ్యాసాలు.. ప్రింట్‌, ఎలక్ట్రానిక్‌ అండ్‌ డిజిటల్‌ మీడియాలో కథనాలు, ఎడిటోరియల్సూ.. ఒకటి గాదు, వందలు, వేలు. చాపకింద నీరులా నాకే తెలియకుండా నాలో ఒక ‘సూడో ఆత్మగౌరవం’ అనే ఇగోను పెంచిపోషించాయి. వీళ్లందరూ కలిసి నా చదువూ, నా తార్కిక జ్ఞానం, నా సునిశిత పరిశీలనా శక్తినీ గ్రహణంలా కమ్మేశారు.

‘కేసీఆర్‌ది దొరల రాజ్యం, గడీల పెత్తనం’ అన్నారు. మా నాయిన ఇసొంటాడా అని పిచ్చి కోపం వచ్చింది. కానీ, మా తాత నుంచి నా పిల్లల వరకూ- అసలు తెలంగాణలో దొరలన్నా, పటేళ్లన్నా రెడ్లేననీ, మెజారిటీ పరిపాలకులు వాళ్లేననీ, బంగ్లాలు, కోటలు, గడీలు వాళ్లవేననీ మరిచిపోయాను. గంటసేపు గూగుల్‌లో చూస్తే వీటికి క్లారిఫికేషన్‌ దొరుకుతుందనే బేసిక్‌ కామ న్‌సెన్స్‌ను కోల్పోయాను.

‘కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌజ్‌లో పంటడు, ప్రజలను కలవడు, ప్రజాస్వామ్యంలో ఆయనొక నియంత’ అన్నారు. మళ్లీ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్‌, మళ్లీ ఆగ్రహం. ఇంత అహంకారమా కేసీఆర్‌కు అని మండిపోయాను. కానీ, జీవితకాలంలో నేనసలు ముఖ్యమంత్రిని కాదు గదా, కనీసం మా ఏరియా కార్పొరేటర్‌ను కూడా కలవలేదన్న నిజాన్ని చాలా కన్వీనియెంట్‌గా మర్చిపోయాను. కాళేశ్వరంలో లక్ష కోట్ల అవినీతి జరిగిందని నన్ను నమ్మించారు. తొంభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులో లక్ష కోట్ల అవినీతి ఎలా జరిగిందన్న చిన్న లాజిక్‌ కూడా ఆలోచించలేదు. వాట్సాప్‌ల్లో, సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చే ‘Anti-Kcr’ ఇన్ఫర్మేషన్‌ను కనీసం క్రాస్‌ వెరిఫికేషన్‌ చేసుకోలేనంత పనికిమాలిన ‘అభూత కాల్పనిక ఆత్మగౌరవం’ నాది అని అప్పుడు గ్రహించలేకపోయాను. మా ఇంటిముందు డ్రైనేజీ పైప్‌లైన్‌ మార్చలేదని మా సిట్టింగ్‌ ఎమ్మెల్యే మీద కోపం ఉండనే ఉంది. ‘ఆ ఎమ్మెల్యే పోవాలి, కాంగ్రెస్‌ బలమైన ప్రతిపక్షంగా నిలవాలి, ఆ దెబ్బకు మారిన మనిషిగా కేసీఆర్‌ ముఖ్యమం త్రి కావాలి’ అని ఒక ‘సూడో బ్రాడ్‌ థింకింగ్‌’ మైకంలో మా భార్యాభర్తలిద్దరం కాంగ్రెస్‌కు గుద్దేశాం.

A Small Mistake That Costed 5 years : ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన వారానికి గానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రి కాదన్న సత్యం నాకు సింక్‌ గాలేదు. ఐదు నెలలు గడిచిపోయాయి. అలవిమాలిన హామీలిచ్చిన రేవంత్‌ సర్కారు, ఒక్క మహిళలకు ఫ్రీ బస్‌ తప్ప ఏ ఒక్క హామీని అమలు చేయలేదు. మా పొలానికి రావలసిన రైతుబంధు రావ డం లేదు. పదేండ్ల తర్వాత మాకు కరెంటు పోవడం మొదలైంది. మా అపార్ట్‌మెంట్‌లో మొదటి నెల వాటర్‌ట్యాంకర్‌ బిల్లు వచ్చింది. కేసీఆర్‌ ఉండటానికి, లేకపోవడానికి తేడా ఎలా ఉంటుందో లాగి దవడమీద కొట్టినట్టు తెలుస్తున్నది. వాస్తవాల దెబ్బకి నాలోని సూడో-ఆత్మగౌరవం చచ్చిపోయి నా ఒరిజినల్‌ తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం నిద్రలేవడం మొదలైంది. నేను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను.

The Great Conspirancy : పొద్దున లేస్తే ప్రశ్నించాలి, ప్రశ్నించాలని కేసీఆర్‌ మీద రోజు కో నెగెటివ్‌ పోస్టు పెట్టి, రాతలు రాసి ‘ఆత్మగౌరవం’ తోలూ తొక్కా అని ఊదరగొట్టి నా బుర్ర తినేసిన ఈ ప్రోగ్రెసివ్‌ థింకర్స్‌, సోకాల్డ్‌ మేధావులు, మీడియా, లెఫ్ట్‌ వింగ్‌ ఫాలోవర్స్‌.. ఒక్కడు కూడా ఇన్ని హామీలిచ్చి ఒక డెడ్‌లైన్‌ కూడా గౌరవించని ప్రభుత్వాన్ని గానీ, రేవంత్‌ను గానీ విమర్శిస్తూ ఒక మాటనడం గానీ, ఓ పోస్ట్‌ పెట్టడం గానీ చేయడం లేదు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆంధ్రా పాలకులు తెలంగాణకు చేసిన మోసం కంటే వీళ్లు చేసిన మోసమే పెద్దది. ఇది తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టడం కాదు, తిన్నింటి వాసాలకు నిప్పుపెట్టడం. ఫైనల్‌గా నాకు అర్థమైంది ఏమంటే వీళ్ల దొంగ ఆత్మగౌరవపు ఆగ్రహాలు, బూటకపు ప్రజాస్వామిక విలువలూ, వీళ్ల మన్నూ మశానం, శ్రాద్ధం, పిండాకూడు అన్నీ ఒక్క కేసీఆర్‌ మీదనే. విమర్శల పేరుమీద విషం మాత్రమే చిమ్మారని మెల్లిగా అర్థమైంది.

పదవో, ప్రయోజనమో, ప్రాజెక్టో ఆశించి కేసీఆర్‌ అపాయింట్‌మెంట్‌ దొరకని మేధావులు, మీడియావాళ్లు ‘కేసీఆర్‌ ప్రజలను కలవడం లేదు’ అని పోస్టులు పెట్టి, అబద్ధపు రాతలు రాశారు. 24 గంటల కరెంటూ, నీళ్లూ అనుభవిస్తూ సుఖంగా ఉన్న నాలాంటి అమాయకులను రెచ్చగొట్టారు. వీళ్ల ‘పొలిటికల్‌ డ్రామా’లో ‘ఆత్మగౌరవం’ అనే ఫేక్‌ ఎమోషనల్‌ మసాలా అంటించి నన్ను ‘పావు’గా వాడుకున్నారు.

My intellect was abused

My sensibilities were influenced

My rationality was corrupted.

నేను చేయని తప్పుకు నాకు ఐదేండ్ల శిక్ష విధించారు. నాకే తెలియకుండా నేను కేసీఆర్‌కు ద్రోహం చేశాను. కేసీఆర్‌కు ద్రోహం చేయడమంటే తెలంగాణకు ద్రోహం చేయడమే. ఆయనను మోసం చేయడమంటే మా నాయినను మోసం చేయడమే. బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుపుకు తగ్గిన సుమారు 2 శాతం ఓట్లలో మా 2 ఓట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సత్యం నాకు నిద్ర పట్టనివ్వడం లేదు. ఈ నిజం నాకు అంతులేని దుఃఖాన్ని కలిగించింది. ఒక పశ్చాత్తాప పవనం నన్ను నిలువెల్లా ఊపేసింది. నా తప్పును నేను దిద్దుకోవాలి.

What Am I Expecting : ఏ సోషల్‌ మీడియా వల్ల ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్‌ అయ్యి మా నాయినకు వేయాల్సిన మా 2 ఓట్లు గల్లంతు చేశానో, అదే సోషల్‌ మీడియాను ఉపయోగించి మరో 2 ఓట్లు అదనంగా మా నాయినకు వేయించాలి. నాలాగా మోసపోయినవాళ్లలో కేవలం ఇద్దర్ని అయినా నేను ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్‌ చేయగలిగితే నా తప్పుకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నట్టే. నాలాగా మోసపోయిన ఈ 2 శాతం ఓటర్లలో చిన్న కదలిక వచ్చినా మేం 4 శాతం ఓట్లు ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్‌ చేసి మా తల్లి తెలంగాణ రుణం తీర్చుకోగలుగుతాం కదా అనిపించింది.

నిజమైన ప్రోగ్రెసివ్‌ థింకర్స్‌, నిజాయితీ ఇంకా మిగిలిన మేధావులు, అట్టడుగున ఎక్కడో ఇంకా స్వచ్ఛతగల తెలంగాణ వాదులు నాలాంటి సామాన్యులను ఎంత మానసిక వేదనకు గురిచేశారో గమనించి కొంచెమైనా ఆత్మవిమర్శ చేసుకోకపోతారా అన్న అదనపు ఆశ ఉండనే ఉన్నది. ఇంతకన్నా ఎక్కువగా నా పోస్టుల నుంచి నేనేం ఆశించడం లేదు.

(సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఫేస్‌బుక్‌ పోస్ట్‌)

Read Today's Latest Editpage Telugu News