కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజ‌య్ ప్ర‌స్తుతం మాస్ట‌ర్ సినిమా చేస్తోన్న విష‌యం తెలిసిందే. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ గా లోకేశ్ క‌న‌క‌రాజ్ డైరెక్ష‌న్ లో ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. వ‌చ్చే ఏడాది ప్రేక్ష‌కుల ముందుకురానుంది. ఇదిలా ఉంటే విజ‌య్ కెరీర్‌లో ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా తెర‌కెక్క‌నున్న 65వ చిత్రంపై క్లారిటీ వచ్చింది. స‌న్ పిక్చ‌ర్స్ అధినేతి క‌ళానిధి మార‌న్ ఇవాళ విజ‌య్ తో స‌మావేశ‌మ‌య్యారు. స‌న్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్ పై నెల్స‌న్ దిలీప్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించ‌నున్నాడు. కళానిధిమార‌న్‌-విజ‌య్‌-నెల్స‌న్ ముగ్గురు స‌మావేశ‌మైన వీడియోను బీఏ రాజు ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ చేశారు.

అనిరుధ్ ర‌విచంద్ర‌న్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం స‌మ‌కూరుస్తున్నాడు. విజ‌య్ 65 ప్రాజెక్టును ఇంట్ర‌డ్యూస్ చేస్తూ రూపొందించిన ఈ వీడియో అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. నెల్స‌న్ 2018లో న‌య‌న‌తార‌-యోగిబాబు కాంబినేష‌న్ లో తీసిన కోల‌మావు కోకిల బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. మ‌రోవైపు శివ‌కార్తికేయ‌న్ తో తీస్తున్న డాక్ట‌ర్ చిత్రీక‌ర‌ణ ద‌శ‌లో ఉంది.

Thalapathy @actorvijay ’s #Thalapathy65bySunPictures will be directed by @nelsondilpkumar and music by @anirudhofficial @sunpictures #Thalapathy65 pic.twitter.com/ZH1qBKE4ic