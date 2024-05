Watch: మహిళ మెడకు బెల్ట్‌ బిగించి ఈడ్చుకెళ్లి.. కార్ల మధ్యలో అత్యాచారం

May 10, 2024 / 05:45 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ముఖానికి ముసుగు ధరించిన వ్యక్తి దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. బెల్ట్‌ను మహిళ మెడకు బిగించి లాగడంతో ఆమె కింద పడింది. ఆ మహిళను కార్ల మధ్యకు ఈడ్చుకెళ్లిన అతడు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. (Man Chokes and Rapes US Woman) అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. మే 1న తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు బ్రాంక్స్ పరిసరాల్లో 45 ఏళ్ల మహిళ నడుస్తూ ఇంటికి వెళ్తున్నది. ముఖానికి ముసుగు ధరించిన ఒక వ్యక్తి ఆమెతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించాడు. అనంతరం వెనుక నుంచి ఆ మహిళ మెడకు బెల్ట్‌ బిగించి లాగాడు. దీంతో ఆ మహిళ నేలపై పడింది.

కాగా, మెడకు బెల్ట్‌ బిగుసుకుని కిందపడి ఊపిరి ఆడని ఆ మహిళను ఆ వ్యక్తి కొన్ని అడుగుల దూరం ఈడ్చుకెళ్లాడు. రెండు కార్ల మధ్యకు ఆమెను లాక్కెళ్లాడు. అచేతనంగా పడి ఉన్న ఆ మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

మరోవైపు బాధిత మహిళను పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. నిందితుడ్ని గుర్తించి అరెస్ట్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కాగా, సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

New York City. This looks like it came straight out of a movie. Horrible. pic.twitter.com/b2GS9CWWst

— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 9, 2024