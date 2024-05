May 10, 2024 / 09:26 PM IST

GT vs CSK : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో భారీ స్కోర్ బాకీ ప‌డిన‌ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) ఓపెన‌ర్లు కీల‌క పోరులో గ‌ర్జించారు. సొంత మైదానంలో సాయి సుద‌ర్శ‌న్(103), కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(104)లు సెంచ‌రీలతో చెల‌రేగ‌గా.. చెన్నై సూప‌ర్‌కింగ్స్‌పై భారీ స్కోర్ కొట్టింది. నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 3 వికెట్ల‌ న‌ష్టానికి 231 ప‌రుగులు చేసింది. తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే గిల్, సాయిలు బంతిపై ప‌గ‌బ‌ట్టిన‌ట్టు.. స్టాండ్స్‌పై ప్రేమ పెంచుకున‌ట్టు బౌండ‌రీల‌తో హోరెత్తించారు. వీళ్లిద్ద‌రి ఊచ‌కోత‌కు సీఎస్కే బౌల‌ర్లు ప్రేక్ష‌కుల‌వ్వ‌గా.. అహ్మ‌దాబాద్ స్టేడియం రికార్డుల‌తో ద‌ద్ధ‌రిల్లిపోయింది.

ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో రికార్డుల వెల్లువ కొన‌సాగిస్తున్న‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ ఓపెన‌ర్లను చూసి స్ఫూర్తి పొందారా? అన్న‌ట్టుగా.. సాయి సుద‌ర్శ‌న్(103 : 51 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్లు), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(104 : 55 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్లు) చెల‌రేగారు. బౌల‌ర్ మారినా బంతి గ‌మ్యం బౌండ‌రీయే అన్న‌ట్టు విర‌చుకుప‌డ్డారు.

