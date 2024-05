Krishnamma Review | కృష్ణమ్మతో సత్యదేవ్‌ ఇంప్రెస్ చేశాడా..?

May 10, 2024 / 12:18 PM IST

Krishnamma Review | కథను నమ్మి సినిమాలు చేసే హీరోల్లో ఒకడు టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సత్యదేవ్‌ (Satya Dev). సినిమా సినిమాకు కొత్తదనంతో కూడిన కథలతో ప్రేక్షకులను మెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడీ యాక్టర్‌. సత్యదేవ్‌ కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన తాజా చిత్రం కృష్ణ‌మ్మ (Krishnamma). వీవీ గోపాల కృష్ణ (VV Gopala Krishna) దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ సత్యదేవ్‌ 25వ ప్రాజెక్టుగా తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో అతిరా రాజ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది.

మాస్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్య నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ప్రీమియర్‌ షోలు పాజిటివ్‌ టాక్‌తో మొదలై సత్యదేవ్‌ టీంలో జోష్ నింపుతున్నాయి. ఇంతకీ కృష్ణమ్మ కథ ఏంటీ..? మాస్‌ రోల్‌లో సత్యదేవ్‌ ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్ చేశాడా..? అనే విషయంపై ఓ లుక్కేస్తే…

ఇంతకీ కథంటంటే..?

అడవిలో జరిగే దారుణ హత్యతో సినిమా మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత కథ భద్ర (సత్యదేవ్‌) వైపు తిరుగుతుంది. భద్రకు సంబంధించిన కొన్ని సీన్ల తర్వాత హీరోయిన్ అతిరా రాజ్‌ పరిచయం ఉంటుంది. హీరోహీరోయిన్ల పరిచయం, వారి చిట్‌ చాట్‌, ఇద్దరి మధ్య కామెడీ సన్నివేశాలుంటాయి. ధియేటర్‌లో తీవ్ర గొడవ జరిగిన తర్వాత భద్ర స్నేహితుల మధ్య సన్నివేశాలు ఉంటాయి. అనంతరం ఏసీపీ (రఘు కుంచె)ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కథ కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది.

భద్రతోపాటు మిగిలిన వారు కొనసాగిస్తున్న అక్రమ కార్యకలాపాలను నిలిపేయాలని హెచ్చరించడం జరుగుతుంది.తన స్నేహితుడు శివ దురుసు ప్రవర్తనతో భద్ర మనస్తాపం చెందుతాడు. చిన్న ఫ్లాష్‌ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ తర్వాత భద్ర, స్నేహితులంతామళ్లీ కలుస్తారు. వారి మధ్య వచ్చే ఎమోషనల్ సాంగ్‌ సాగుతుంది. దారుణ హత్యకు సంబంధించి కీలక సమాచారం తెలిసిన తర్వాత పోలీసులు భద్రతోపాటు అతని స్నేహితులను అరెస్ట్‌ చేస్తారు. అనంతరం ఏసీపీ హత్య కేసును ఇన్వెస్టిగేట్‌ చేసే సన్నివేశాలుంటాయి.

ఇక పోలీసులు భద్ర, అతని స్నేహితులను మరో ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి వారందరినీ మరో సున్నితమైన కేసులో ఇరికిస్తారు. దీంతో కథ సీరియస్‌ మూడ్‌లోకి వెళ్తుంది. చివరగా భద్ర, అతని స్నేహితులు అన్యాయంగా తమపై కేసు నమోదు చేశారని గుర్తిస్తారు. వారికి ఆ షాకింగ్ నిజమేంటో తెలుస్తుంది. ఇక పోలీసులు మాత్రం భద్ర, స్నేహితులను ఆ నేరం చేసినట్టుగా ఒప్పుకోవాలని తీవ్రంగా హింసిస్తారు.

ఓ షాకింగ్‌ ఘటన కారణంగా భద్ర, కోటికి 14 ఏండ్ల జైలు శిక్ష పడుతుంది. ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు జైలు నుండి విడుదలైన తర్వాత ఆ వ్యక్తిపై ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకున్నారనేదే క్లైమాక్స్‌.

ఎలా ఉందంటే..?

తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు కొత్తదనంతో కూడిన కథనందించే మరో ప్రయత్నం కృష్ణమ్మ అని ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్‌ చెబుతోంది. సినిమా కథ, కథనం మాట అటుంచితే సత్యదేవ్‌ యాక్టింగ్ సినిమాకు మెయిన్‌ హైలెట్‌గా నిలిచిందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. మరి సినిమా వసూళ్లు ఎలా ఉండనున్నాయో చూడాలి మరి.

