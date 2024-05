May 19, 2024 / 05:24 PM IST

Raheema Rahman | ఆస్కార్ అవార్డు విజేత, ప్ర‌ముఖ సంగీత దిగ్గ‌జం ఏఆర్ రెహమాన్ గురించి ప‌రిచ‌యం అవ‌స‌రం లేదు. రోజా సినిమాతో సంగీత ద‌ర్శ‌కుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి మొద‌టి సినిమాతోనే అందరిచూపును తనవైపుకు తిప్పుకున్నాడు. త‌మిళంలో అప్ప‌టివ‌ర‌కు సంగీత రాజుగా ఇళయరాజా రాజ్యం ఏలుతుండగా ఏఆర్ రెహమాన్ రాక‌తో యువ‌త అంతా ఏఆర్ వైపుకు షిప్ట్ అయిపోయారు. అయితే ఏఆర్ రెహమాన్ వ‌ర్క్ లైఫ్‌తో పాటు ఫ్యామిలీకి స‌మయం కేటాయిస్తాడన్న విష‌యం తెలిసిందే. స‌మ‌యం దొరికినప్పుడల్లా ఫ్యామిలీతో కలిసి టూర్లకు వెళుతుంటాడు. అయితే రెహ‌మాన్ త‌న పిల్ల‌ల‌ను సంగీతం రంగంలోకి రావాల‌ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వారికి న‌చ్చిన రంగంలో ప్రోత్స‌హించాడు.

రెహమాన్ పెద్ద కూతురు ఖదీజా త‌న తండ్రిలాగే సంగీత దర్శకురాలిగా ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఖదీజా సంగీత ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ప్ర‌స్తుతం మిన్మిని అనే సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి హలితా షమీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక రెహ‌మాన్ కుమారుడు AR అమీన్ కూడా సినిమాల్లో పలు హిట్ పాటలను పాడారు. ఇక రెహమాన్ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ‌ యాక్టివ్‌గా ఉండేది అంటే రెహమాన్ చిన్న చిన్న‌కూతురు రహీమా(Raheema Rahman). రహీమా ఒకవైపు కీబోర్డ్ ప్లేయర్‌గా సాధ‌న చేస్తునే.. మ‌రోవైపు త‌న‌కు న‌చ్చిన హోట‌ల్ మేనేజ్మెంట్ (Hotel Management) కోర్సును దుబాయ్‌లో చ‌దువుకుంది. అయితే రహీమా తాజాగా త‌న క్యాటరింగ్ కోర్సును పూర్తిచేయ‌గా.. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డే వేడుక‌కు ఏఆర్ రెహమాన్ ముఖ్య అతిథిగా వ‌చ్చాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా రహీమాకు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్‌ను త‌న చేతుల మీదుగా రెహమాన్ అందించాడు. ఇక ఈ విష‌యాన్ని రెహమాన్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా పంచుకుంటూ నా చిన్నారి రహీమా ఇప్పుడు చెఫ్ అయ్యింది. ఒక తండ్రిగా గ‌ర్వంగా ఉందంటూ రాసుకోచ్చాడు.

My little girl Raheema is a chef now…#ProudDad #ProudParent #EPI @iccadxb_iccaauh #RaheemaRahman pic.twitter.com/Ah2xal3JbZ

— A.R.Rahman (@arrahman) May 18, 2024