May 19, 2024 / 04:10 PM IST

GOAT Movie | త‌మిళ అగ్ర క‌థానాయకుడు దళపతి విజయ్ (Thalapathy Vijay) హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్’(GOAT). ఈ సినిమాకు వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, లైలా, యోగిబాబు మిక్ మోహన్‌, జయరాం, కన్నడ స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రీసెంట్‌గా ఈ సినిమా తేదీని మేక‌ర్స్ అనౌన్స్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమాను సెప్టెంబ‌ర్ సెప్టెంబ‌ర్ 05న వ‌రల్డ్ వైడ్‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం నుంచి ద‌ర్శ‌కుడు వెంక‌ట్ ప్ర‌భు సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను పంచుకున్నాడు.

ఈ సినిమా విజువ‌ల్ ఎఫెక్ట్స్ ప‌నుల కోసం హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ ప‌ని చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ పనులు పూర్తయినట్లు దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు తెలిపారు. అలాగే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర ఫొటోను కూడా షేర్‌ చేశారు. ఈ ఫొటోలో విజయ్‌ లుక్‌ ఎంతో పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంది. ఇక ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కల్పతి ఎస్ అఘోరం నిర్మిస్తున్నాడు. మీనాక్షి చౌదరి, వైభవ్, ప్రేమి అమరెన్, యుగేంద్రన్ త‌దిత‌రులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

Successfully completed the VFX work with @actorvijay na at @lolavfx can’t wait for the output!!! #TheGreatestOfAllTime #TheGOAT #aVPhero @archanakalpathi @aishkalpathi @hariharalorven pic.twitter.com/6BL29XOoXK

— venkat prabhu (@vp_offl) May 18, 2024