May 10, 2024 / 06:09 PM IST

Irfan – Yusuf Pathan : భార‌త జ‌ట్టు మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ యూసుఫ్ ప‌ఠాన్(Yusuf Pathan) రాజకీయాల్లో త‌న‌ అదృష్టాన్ని ప‌రీక్షించుకుంటున్నాడు. బెంగాల్‌లోని బ‌హ‌ర‌మ్‌పుర(Baharampura) నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి యూసుఫ్ ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నాడు. మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ(Mamata Benerjee)నాయ‌క‌త్వంలోని తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్(Trinamool Congress) పార్టీ త‌ర‌ఫున ఈ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఎన్నిక‌ల బ‌రిలో నిల్చున్నాడు.

ఓటింగ్ తేదీకి స‌మ‌యం ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డ‌డంతో అత‌డు రోడ్ షోలతో బిజీగా ఉన్నాడు. దాంతో, అన్న‌కు మ‌ద్దతుగా మాజీ క్రికెట‌ర్ ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్(Irfan Pathan) ప్ర‌చారంలో పాల్గొన్నాడు. యూసుఫ్, ఇర్ఫాన్‌లు క‌లిసి రోడ్ షోలో ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచారు. ఇరువురు క్రికెట‌ర్ల‌ను చూసిన అభిమానులు మ‌స్త్ ఖుషీ అయ్యారు.

The streets were buzzing with excitement as crowds flood in, eager to catch a glimpse of the legendary duo, @IrfanPathan and @iamyusufpathan.

It was like a packed stadium, the energy palpable, as fans lined the route, welcoming them with open arms.

The Pathan brothers took… pic.twitter.com/AVdkHpMbcQ

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 9, 2024