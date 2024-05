May 20, 2024 / 10:59 AM IST

NTR Birthday | టాలీవుడ్ అగ్ర‌ క‌థానాయ‌కుడు యంగ్ టైగ‌ర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టిన‌రోజు నేడు. ఈ సంద‌ర్భంగా తార‌క్ సినిమాల‌కు సంబంధించి వ‌రుస అప్‌డేట్‌లు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే దేవ‌ర నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ఫియ‌ర్ సాంగ్ విడుద‌ల కాగా యూట్యూబ్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇదిలావుంటే తార‌క్ సినిమాకు సంబంధించి మ‌రో మూవీ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

క‌న్న‌డ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు కేజీఎఫ్‌, స‌లార్ చిత్రాల ఫేమ్ ప్రశాంత్ నీల్‌ (PrashanthNeel)తో ఎన్టీఆర్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. #NTRNeel గా రానున్న ఈ సినిమాను గ‌తేడాది ప్ర‌క‌టించగా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు పట్టాలెక్కలేదు. అయితే ఈ క్రేజీ కాంబో షూటింగ్ ఎప్పుడు మొద‌ల‌వుతుందా.. ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా నుంచి అప్​డేట్‌లు వస్తాయా అని తారక్ ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ సంబంధించి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్. నేడు తార‌క్ పుట్టిన‌రోజు ఈ సంద‌ర్భంగా బ‌ర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ.. ఎన్టీఆర్ 31 ప్రాజెక్ట్ ఆగ‌ష్టు 2024 నుంచి షూటింగ్ మొద‌లుకానున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

Happy Birthday to the ‘MAN OF MASSES’ @tarak9999 ❤‍🔥

-Team #NTRNeel

Shoot begins from August 2024.

Brace yourself for a powerhouse project 🔥#HappyBirthdayNTR#PrashanthNeel @MythriOfficial @NTRArtsOfficial pic.twitter.com/HMmYVda7U2

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 20, 2024