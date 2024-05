May 10, 2024 / 05:00 PM IST

Colin Munro : న్యూజిలాండ్ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు కొలిన్ మున్రో(Colin Munro) అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(T20 World Cup 2024) స్క్వాడ్‌లో చోటు ద‌క్క‌క‌పోవ‌డంతో శుక్ర‌వారం రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు. దాంతో, కివీస్ బోర్డు పెద్ద‌లతో పాటు అభిమానులు ఒకింత షాక్‌కు గుర‌య్యారు. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో రికార్డుల వీరుడుగా పేరొందిన మున్రో ఖాత‌లో మూడు సెంచ‌రీలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు టీ20ల్లో న్యూజిలాండ్ త‌ర‌ఫున అత్య‌ధిక ర‌న్స్ కొట్టిన ఆరో క్రికెట‌ర్ కూడా అత‌డే.

‘బ్యాక్‌క్యాప్స్ త‌ర‌ఫున ఆడ‌డం నా క్రికెట్ కెరీర్‌లో చాలా గొప్ప విష‌యం. మూడు ఫార్మాట్ల‌లో క‌లిపి 123 మ్యాచుల్లో న్యూజిలాండ్ జెర్సీ వేసుకున్నందుకు మ‌రేమీ గ‌ర్వంతో పొంగిపోవ‌డం లేదు. అయితే.. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స్క్వాడ్‌లో చోటు ద‌క్కుతుంద‌ని ఆశించా. కానీ, నిరాశే మిగిలింది. అందునే అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లుతుకున్నా’ అని మున్రో త‌న సోష‌ల్ మీడియా పోస్ట్‌లో వెల్ల‌డించాడు.

News | Colin Munro has announced his retirement from international cricket, officially calling time on an international career that spanned 123 matches. #CricketNationhttps://t.co/zl6sSl3w3n

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) May 9, 2024