IPL 2024 : టీ20 క్రికెట్‌లో ఎప్పుడు ఏమి జ‌రుగుతుందో చెప్ప‌లేం. ఒక్య మ్యాచ్‌లో ‘హీరో ట్యాగ్’ కొట్టేసేవాళ్లు.. ‘జీరో’ అనిపించుకునేవాళ్లు ఉంటారు. అయితే.. ఒక్క‌సారి జీరో ముద్ర ప‌డ్డాక హీరో అనిపించుకోవ‌డం ఎంతో క‌ష్టం. కానీ, త‌మ శ‌క్తిని న‌మ్ముకొని మ్యాచ్ విన్నర్లుగా నిలిచిన‌వాళ్ల జాబితాలో ఆర్సీబీ(RCB) యువ పేస‌ర్ య‌శ్ ద‌యాల్ (Yash Dayal) చేరాడు. అవును.. చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ఈ కుర్ర పేస‌ర్ ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో ఒత్తిడిని అ లెజెండ్ ఎంస్ ధోనీ (MS Dhoni)ని ఔట్ చేసి.. 7 ప‌రుగులే ఇచ్చి బెంగ‌ళూరు ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేర్చాడు.

ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో కోల్‌క‌తా చిచ్చ‌ర‌పిడుగు రింకూ సింగ్(Rinku Singh) ఊచ‌కోత నుంచి తేరుకున్న‌ దయాల్.. ఈ ఏడాది సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో చెన్నై ప్లే ఆఫ్స్ ఆశ‌ల‌పై నీళ్లు చ‌ల్లాడు. అంతే.. అత‌డిని అంద‌రూ హీరో అంటూ ఆకాశానికెత్తేస్తున్నారు. రింకూ సైతం ద‌యాల్‌ను అభినందిస్తూ.. ‘దేవుడు ప్లాన్ చేసిన బేబీ’ అని పోస్ట్ పెట్టాడు.

ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌(Gujarat Titans)కు ఆడిన ద‌యాల్ జీవితంలో అది మ‌ర్చిపోలేని రోజు. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడర్స్‌(Kolkata Knight Riders)పై ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ త‌న కెరీర్‌ను ప్ర‌శ్నార్థకం చేస్తుంద‌ని అత‌డు ఎప్పుడూ అనుకొని ఉండ‌డు. అవును.. కేకేఆర్ విజ‌యానికి 25 ర‌న్స్ అవ‌స‌ర‌మైన‌వేళ‌ హిట్ట‌ర్ రింకూ సింగ్ అత‌డి ఓవ‌ర్లో వ‌రుస‌గా 5 సిక్స‌ర్లు బాదాడు. అంతే స్టేడియమంతా రింకూ.. రింకూ నినాదాల‌తో మార్మోగిపోయింది. కోల్‌క‌తా ఆట‌గాళ్లు విజ‌య‌తాండ‌వం చేస్తున్న‌ ఆ క్ష‌ణం ద‌యాల్ ఉన్న చోట‌నే కూల‌బడి రెండు చెవులు మూసుకున్నాడు. ‘ప్ర‌పంచంలో ఏ బౌల‌ర్‌కు ఇలాంటి రోజు రాకూడ‌ద‌’ని మ‌నుసులో ఆ దేవుడిని కోరుకున్నాడు. అనుకున్న‌ట్టే ఆ దేవుడు అత‌డి మాట విన్న‌ట్టున్నాడు. ఏడాది తిరిగే లోపు గుజ‌రాత్ ద‌యాల్‌ను వ‌దిలేసినా ఆర్సీబీ అక్కున చేర్చుకుంది. ఆ యంగ్ పేస‌ర్‌పై ఎంతో నమ్మ‌కం ఉంచింది.

ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ నమ్మ‌కాన్ని నిల‌బెడుతూ ద‌యాల్ తానెంటో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) మ్యాచ్‌తో ప్ర‌పంచానికి చాటాడు. 219 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో చెన్నై ప్లే ఆఫ్స్ చేరాలంటే 201 కొడితే చాలు. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వేసేందుకు బంతి అంద‌కున్న ద‌యాల్ ఈసారి త‌న టైమ్ అనుకున్నాడు. తొలి బంతిని ధోనీ సిక్స‌ర్‌గా మ‌లవ‌డంతో మ‌రో 11 రన్స్ చేస్తే చాలు ఆర్సీబీ ఇంటికి వెళ్ల‌డం ఖాయం. అంత ఒత్తిడిలోనూ ఈ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస‌ర్ ఏ పొర‌పాటు చేయ‌కుండా స్లో బాల్‌తో ధోనీని పెవిలియ‌న్ పంపాడు. అంతే.. బెంగ‌ళూరు ఊపిరి పీల్చుకుంది.

