July 26, 2024 / 12:03 PM IST

SK23 | కోలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ శివకార్తికేయన్ (Sivakarthikeyan) వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి SK23. ఏఆర్‌ మురుగదాస్ దర్శకత్వం SKxARMగా వస్తోన్న ఈ మూవీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతోంది. ఈ మూవీలో కన్నడ భామ రుక్మిణి వసంత ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పాపులర్ మాలీవుడ్ యాక్టర్‌, అయ్యప్పనుమ్ కొషియుమ్‌ ఫేం బిజూమీనన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్స్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఎస్‌కే 23 తూతుకూడి షూటింగ్ షెడ్యూల్ పూర్తయింది. నేడు తంబరంలో చిత్రీకరణ షురూ కానుంది. ఈ షెడ్యూల్‌ 25 రోజులపాటు కొనసాగనుంది. ఇప్పటివరకు 80 శాతం షూటింగ్‌ పూర్తి అయినట్టు సమాచారం. కాగా ఈ చిత్రాన్ని 2025 పొంగళ్‌ కానుకగా విడుదల చేయనున్నారు.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టైలిష్‌ యాక్టర్‌ విద్యుత్ జమ్వాల్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌కు ఘనస్వాగతం పలుకుతూ షూటింగ్ స్పాట్ విజువల్స్‌ను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. శివకార్తికేయన్‌ మరోవైపు రాజ్‌కుమార్‌ పెరియస్వామి డైరెక్షన్‌లో ఎస్‌కే 21గా వస్తోన్న అమరన్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు. దీంతోపాటు సిబి చక్రవర్తి డైరెక్షన్‌లో SK24 కూడా చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.

ఎస్‌కే 23 షూటింగ్‌ వివరాలివే..

Thoothukudi shooting of #SK23 has been successfully completed

– The shooting of this film starts today in Tambaram.🦅

– The next phase of the shoot is 25 days of shooting in Tambaram.🤪

– So far the shooting of this film is 80% complete

– The film is slated to release on Pongal… pic.twitter.com/f79dAtarld

— Suresh Vj (@SureshRo45) July 26, 2024