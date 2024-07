July 25, 2024 / 10:36 PM IST

England : సొంతగ‌డ్డ‌పై బ‌జ్‌బాల్ ఆట‌తో చెల‌రేగుతున్న ఇంగ్లండ్(England) ఆఖ‌రి మ్యాచ్‌లోనూ విజ‌యంపై క‌న్నేసింది. రెండు టెస్టుల్లో వెస్టిండీస్‌(West Indies)ను చిత్తుగా ఓడించి ఇప్పటికే కైవసం చేసుకున్న బెన్ స్టోక్స్ బృందం.. మూడో టెస్టు కోసం తుది జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించింది.

విండీస్‌ను వైట్‌వాష్ చేయాల‌నుకుంటున్న ఇంగ్లండ్ రెండో టెస్టులో ఆడిన జ‌ట్టుతోనే బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. బ‌ర్మింగ్‌హ‌మ్‌లోని ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్ స్టేడియంలో జూలై 26న ఆఖ‌రి టెస్టు జ‌రుగ‌నుంది. వ‌రుస‌గా రెండు మ్యాచుల్లో చిత్తైన ప‌ర్యాట‌క‌ వెస్టిండీస్ ప‌రువు కోసం పోరాడ‌నుంది.

We’ve named our XI for the third Test against the West Indies at Edgbaston 👇

— England Cricket (@englandcricket) July 25, 2024