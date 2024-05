ప్రపంచంలోనే పశు సంపద అత్యధికంగా కలిగిన దేశం ఏది?

భారతదేశంలో ఆయిల్‌ ఫామ్‌ను అత్యధికంగా సాగు చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏది? ఎ) ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బి) కర్ణాటక సి) తమిళనాడు డి) ఒడిశా

May 20, 2024 / 01:47 AM IST

1. భారతదేశంలో ఆయిల్‌ ఫామ్‌ను అత్యధికంగా సాగు చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏది?

ఎ) ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బి) కర్ణాటక

సి) తమిళనాడు డి) ఒడిశా

2. స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొదటి పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్‌ను ఎప్పుడు ప్రవేశ పెట్టారు.

ఎ) 2-2-1947 బి) 2-2-1948

సి) 2-3-1948 డి) 2-3-1949

3. ఆర్‌బీఐ 2022 మార్చి 8న ఫీచర్‌ ఫోన్ల నుంచి చెల్లింపులు జరిపేందుకు ప్రారంభించిన యూపీఐ పేరు?

ఎ) యూపీఐ 12 పే

బి) యూపీఐ 13 పే

సి) యూపీఐ 123 పే

డి) యూపీఐ ఫీచర్‌ పే

4. వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఔట్‌లుక్‌ను ప్రచురించేది?

ఎ) ప్రపంచ బ్యాంకు

బి) ఐఎంఎఫ్‌

సి) వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరమ్‌

డి) యూఎన్‌సీటీఏడీ

5. ‘Taper Tantrum’ అనే పదాన్ని ఏ నేపథ్యంలో ఉపయోగించారు?

ఎ) భారత్‌ చైనా సరిహద్దు వివాదం

బి) యూఎస్‌ఏ సంకోచ ద్రవ్య విధానం

సి) మహామ్మారి మొదటి తరంగం సమయంలో భారత ప్రభుత్వం అనుసరించిన ఆర్థిక విధాన వ్యూహం

డి) పారిస్‌ ఒప్పందం కింద కట్టుబడిన ఆర్థిక బదలాయింపునకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు విముఖత చూపడం

6. 2022-23 కేంద్ర బడ్జెట్‌ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు ఎంత మొత్తం నిధులు కేటాయించారు.

ఎ) రూ. 132513 కోట్లు

బి) రూ. 105407 కోట్లు

సి) రూ. 899107 కోట్లు

డి) రూ. 525166 కోట్లు

7. భారతదేశంలో మొదటి కరోనా వైరస్‌ కేసు ఎప్పుడు ఎక్కడ బయటపడింది?

ఎ) 2020, జనవరి 20- కేరళ

బి) 2020, మార్చి 15 -తమిళనాడు

సి) 2020, ఏప్రిల్‌ 1 -కర్ణాటక

డి) 2020, ఏప్రిల్‌ 15- ఆంధ్రప్రదేశ్‌

8. నేషనల్‌ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ మిషన్‌ను ఎప్పుడు ప్రారంభించారు?

ఎ) 2015 బి) 2016

సి) 2018 డి) 2019

9. బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసిన మంత్రిత్వ శాఖ?

ఎ) విద్య బి) మహిళా, శిశు వికాసం

సి) ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమం

డి) పైవన్నీ

10. ఆక్వాకల్చర్‌లో భారతదేశ స్థానం?

ఎ) 1 బి) 2 సి) 4 డి) 5

11. 2011లో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత?

ఎ) 17.2 శాతం బి) 18.9 శాతం

సి) 21.9 శాతం డి) 27.4 శాతం

12. ప్రణాళిక అనధికార సెలవు అని ఏ ప్రణాళిక కాలాన్ని అంటారు?

ఎ) 1966-69 బి) 1978-80

సి) 1990-92 డి) పైవన్నీ

13. భారత ప్రణాళికల వైఫల్యాలేమిటి?

ఎ) ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణను నిరోధించ లేకపోవడం

బి) భూ సంస్కరణల అమల్లో వైఫల్యం

సి) నల్లధనం తగ్గించలేకపోవడం, పేదరికం, నిరుద్యోగం నిర్మూలనలో వైఫల్యం

డి) పైవన్నీ

14. భారతదేశంలో మొత్తం శ్రామిక శక్తి సుమారు?

ఎ) 52 కోట్లు బి) 55 కోట్లు

సి) 62 కోట్లు డి) 68 కోట్లు

15. ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది ఆర్థిక వృద్ధి కంటే?

ఎ) విస్తృత భావన

బి) సంకుచిత భావన

సి) ఎ, బి డి) పైవేవీకావు

16. అపరిమిత శ్రామిక సప్లయ్‌ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినది ఎవరు?

ఎ) ఆర్థర్‌ లూయిస్‌ బి) నెల్సన్‌

సి) లెబస్టెయిన్‌ డి) మిర్థాల్‌

17. సప్లయి తన డిమాండ్‌ను తానే సృష్టించకుంటుందనే వాక్యం ఏ సూత్రానికి చెందినది?

ఎ) సే మార్కెట్‌ సూత్రం

బి) గ్రేషం సూత్రం

సి) ఎ, బి డి) ఏదీకాదు

18. జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌కు చైర్మన్‌ ఎవరు?

ఎ) ప్రధాన మంత్రి

బి) రాష్ర్టాల ఆర్థిక మంత్రుల్లో ఒకరు

సి) కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి

డి) కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి

19. ఏ రెండు రంగాల సమాహారం జాతీయాదాయంగా చెపుతారు?

ఎ) ప్రైవేట్‌, గృహ రంగాలు

బి) వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక

సి) పారిశ్రామిక, సేవారంగాలు

డి) ప్రభుత్వ ప్రైవేట్‌ రంగాలు

20. కింది వాటిలో ఏది సరికాని ఆధార సంవత్సరం?

ఎ) 1948-49 బి) 1993-94

సి) 2004-05 డి) 1998-99

21. బదిలీ చెల్లింపులు అంటే?

ఎ) ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి బదిలీ చేసే ఆదాయం

బి) ఒక వృత్తి నుంచి మరొక వృత్తికి బదిలీ అయినపుడు పొందే ఆదాయం

సి) ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు ఉచితంగా లభించేది

డి) ప్రజల నుంచి ప్రభుత్వానికి చెల్లించేవి

22. భూమిపై పుట్టే ప్రతి బిడ్డ ఒక అభివృద్ధి కారకం అని వ్యాఖ్యానించిన వారు?

ఎ) మాల్థస్‌ బి) ఎడ్విన్‌ కానన్‌

సి) కారల్‌మార్క్స్‌ డి) రాబిన్స్‌

23. మొత్తం ప్రపంచ జనాభాలో స్త్రీ, పురుష నిష్పత్తి 2001లో 986గా ఉంది. అయితే 2011 గణాంకాల ప్రకారం అది ఎంతకు తగ్గింది?

ఎ) 983 బి) 984

సి) 985 డి) 980

24. ఏ సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వం గర్భ నిరోధక మాత్రల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది?

ఎ) 1966 బి) 1967

సి) 1968 డి) 1969

25. భారతదేశంలో దారిద్య్రరేఖను అంచనావేయడానికి అనుసరించే పద్ధతి

ఎ) పెట్టుబడి పద్ధతి

బి) మూలధన పద్ధతి

సి) మానవ పద్ధతి

డి) ఆదాయ పద్ధతి

26. చాయిస్‌ ఆఫ్‌ టెక్నిక్స్‌ గ్రంథ రచయిత ఎవరు?

ఎ) ఆమర్త్యసేన్‌ బి) గున్నార్‌ మిర్ధాల్‌

సి) గౌరవదత్‌ డి) శామ్యూల్‌సన్‌

27. భారతదేశంలో పేదరికాన్ని అంచనా వేసే అధికార సంస్థ ఏదీ?

ఎ) ప్రణాళిక సంఘం బి) సీఎస్‌వో

సి) నీతి ఆయోగ్‌ డి) ఏవీకావు

28. భారత ప్రభుత్వం జాతీయ వృద్ధుల విధానాన్ని ప్రకటించిన సంవత్సరం?

ఎ) 1979 బి) 1989

సి) 1999 డి) 2009

29. ఏ అర్థశాస్ర్తానికి చేసిన సేవలకు నోబెల్‌ బహుమతిని అమర్త్యసేన్‌ పొందారు?

ఎ) సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం

బి) స్థూల అర్థశాస్త్రం

సి) సంక్షేమ అర్థశాస్త్రం

డి) నూతన సంక్షేమ అర్థశాస్త్రం

30. మొదటి వార్షిక సర్వీసు ఏ సంవత్సరంలో నిర్వహించారు?

ఎ) 2010-11 బి) 2011-12

సి) 2013-15 డి) 2013-14

31. SHG (ఎస్‌హెచ్‌జీ) పూర్తి రూపం?

ఎ) Self Help Group

బి) Self Help Grade

సి) Self Health Group

డి) Social Health Group

32. IDBI బా్ంయకును ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించారు?

ఎ) 1960 బి) 1962

సి) 1964 డి) 1948

33. దేవ భూమిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉత్తరా ఖండ్‌లో సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు చేసిన చిరుధాన్యాలను మొదట ఏ దేశానికి ఎగుమతి చేస్తున్నారు?

ఎ) యూఎస్‌ఈ బి) డెన్మార్క్‌

సి) స్వీడన్‌ డి) యూఏఈ

34. జవహర్‌ రోజ్‌గార్‌ యోజనను ఎప్పుడు ప్రవేశ పెట్టారు?

ఎ) 1989, ఏప్రిల్‌ 28

బి) 1990, ఏప్రిల్‌ 14

సి) 1989, జనవరి 30

డి) 1988, ఏప్రిల్‌ 14

35. అసమానత్వం అంటే

1) సమానత్వం లోపించడం

2) సామాజిక తారతమ్యం

3) పంపిణీ లేదా అవకాశం,

సేవలు, ప్రయోజనాల తారతమ్యం

4) అసమానంగా ఉండటం

ఎ) 1,2 బి) 1, 2, 3

సి) 2, 3, 4 డి) పైవన్నీ

36. గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద సమాచార గోడలను ఎన్ని ముఖాలతో నిర్మించాలి?

ఎ) 1 బి) 2 సి) 3 డి) 4

37. ఐక్యరాజ్యసమితి ఏ సంవత్సరాన్ని అంతర్జాతీయ సూక్ష్మ పరపతి సంవత్సరంగా ప్రకటించింది?

ఎ) 2010 బి) 2008

సి) 2006 డి) 2005

38. ప్రపంచంలోనే పశు సంపద అత్యధికంగా కలిగిన దేశం ఏది?

ఎ) అమెరికా బి) భారతదేశం

సి) చైనా డి) రష్యా

39. ఆర్థిక సంస్కరణలంటే ఏమిటి?

ఎ) ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎదురయ్యే ఒడుదొడుకులను తగ్గించడం

బి) ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న మందగమనాన్ని తొలగించడం

సి) ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను సవరించడం

డి) పైవన్నీ

40. రెండో హరిత విప్లవానికి పిలుపునిచ్చిన ప్రధానమంత్రి ఎవరు?

ఎ) ఎ.బి. వాజ్‌పేయ్‌

బి) మన్మోహన్‌సింగ్‌

సి) రాజీవ్‌ గాంధీ డి) నరేంద్రమోదీ

41. వ్యాట్‌ (VAT ) విధానాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశ పెట్టారు?

ఎ) 2004 బి) 2005

సి) 2006 డి) 2007

42. బడ్జెట్‌ అనే మాట ఏ సంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది?

ఎ) 1730 బి) 1731

సి) 1732 డి) 1733

43. ప్రపంచీకరణకు అధికంగా దోహదపడే అంశాలు ఏవి?

ఎ) ఇంటర్నెట్‌ బి) రవాణా

సి) కమ్యూనికేషన్లు డి) పైవన్నీ

44. ‘ది ఇండస్ట్రియల్‌ ఎవల్యూషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’ గ్రంథ రచయిత ఎవరు?

ఎ) మహల్‌ నోబిస్‌ బి) డి.ఆర్‌.గాడ్గిల్‌

సి) డి.పి. థర్‌ డి) మన్మోహన్‌ సింగ్‌

45. ప్రైవేటీకరణను వివిధ దేశాల్లో ఏ విధంగా అమలు చేస్తున్నారో జతపరచండి?

ఎ) భారతదేశం 1) Priortisations

బి) ఇంగ్లండ్‌ 2) denationalisation

సి) ఆస్ట్రేలియా 3) Disinvestments

డి) బొలీవియా 4) Destatisation

ఇ) బ్రెజిల్‌ 5) Industrial Transition

ఎఫ్‌) న్యూజిలాండ్‌ 6) Assets Sales Programme

ఎ) ఎ-1, బి-2, సి-3, డి-4, ఇ-5, ఎఫ్‌-6

బి) ఎ-5, బి-3, సి-2, డి-1, ఇ-4, ఎఫ్‌-6

సి) ఎ-3, బి-2, సి-1, డి-5, ఇ-4, ఎఫ్‌-6

డి) ఎ-3, బి-2, సి-1, డి-5, ఇ-6, ఎఫ్‌-4

46. ఉపాధి గ్యారంటీ చట్టాన్ని ఏసంవత్సరంలో చేశారు?

ఎ) 2000 బి) 2004

సి) 2005 డి) 2006

47. పి.ఎం. కిసాన్‌ నిధి కార్యక్రమం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.

ఎ) 2018, డిసెంబర్‌ 1

బి) 2019, జనవరి 1

సి) 2019, ఫిబ్రవరి 2

డి) 2019, మార్చి 15