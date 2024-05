Sridevi | అతిలోక సుందరికి అరుదైన గౌరవం.. ముంబైలోని ఒక ఏరియాకు శ్రీదేవి పేరు

May 10, 2024 / 01:53 PM IST

Sreedevi Kapoor Chowk | బాలీవుడ్ దివంగత న‌టి శ్రీదేవి అరుదైన ఘ‌న‌త‌ను అందుకుంది. ముంబైలోని అంధేరి ప్రాంతంలో ఉన్న లోఖండ్‌వాలా కాంప్లెక్స్‌లోని ఒక జంక్షన్‌కి అక్క‌డి ప్ర‌జ‌లు శ్రీదేవి కపూర్ చౌక్ (Sreedevi Kapoor Chowk) అని పేరు పెట్టారు. ఈ విష‌యాన్ని ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వెల్లడించింది. శ్రీదేవి, బోనీ కపూర్‌తో పాటు ఆమె ఇద్దరు కుమార్తెలు జాన్వీ, ఖుషి కపూర్‌లు ఇంత‌కుముందు ఇదే ప్రాంతంలో నివ‌సించారు అని.. శ్రీదేవి మ‌ర‌ణించిన అనంత‌రం షిప్ట్ అయ్యారని స్థానిక ప్రజలు తెలిపారు.

Honour To Eternal #Sridevi !!

A junction in the Lokhandwala Complex locality of Andheri, Bombay has been named Sreedevi Kapoor Chowk. @BoneyKapoor

The chowk is on the same road on which the late actress lived with husband Boney Kapoor and her two daughters, Janhvi and Khushi,… pic.twitter.com/glhSHl7xRz

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 10, 2024