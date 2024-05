May 17, 2024 / 03:46 PM IST

Yevam | చాందిని చౌదరి, వశిష్ట సింహా, జైభారత్‌, ఆషురెడ్డి ప్రధాన పాత్రలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘యేవమ్‌’. న‌టుడు నవదీప్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ సి-స్పేస్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండ‌గా.. ప్రకాష్‌ దంతులూరి దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. నవదీప్‌, పవన్‌ గోపరాజు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి చాందిని చౌద‌రి, ఆషురెడ్డిల‌తో పాటు భరత్‌రాజ్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రంలో క‌న్న‌డ రాయ‌ల్ స్టార్ యుగంధ‌ర్ ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ పాత్ర‌లో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఇక యుగంధ‌ర్ పాత్ర‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను మేక‌ర్స్ రేపు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సినిమా గురించి దర్శకుడు మాట్లాడుతూ.. ఇటీవల విడుదల చేసిన చాందిని చౌదరి, ఆషు రెడ్డి పాత్ర‌లకు సంబంధించిన లుక్స్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. మహిళా సాధికారికతను చాటి చెప్పే నేప‌థ్యంలో ఈ సినిమా వుంటుంది. తప్పకుండా ఈ చిత్రం అందరికి నచ్చుతుందనే నమ్మకం వుంది’ అన్నారు. చాందిని చౌదరి, వశిష్ట సింహా, జైభారత్‌, ఆషురెడ్డి, గోపరాజు రమణ, దేవిప్రసాద్‌, కల్పిత తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం కీర్తన శేషు, సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ ఎస్‌వీ విశ్వేశ్వర్‌, నీలేష్‌ మందలపు అందిస్తున్నారు. సుజనా అడుసుమిల్లి ఎడిటర్‌గా, రాజు పెన్మెత్స ఎగ్జిక్యూటివ్‌ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

