May 17, 2024 / 05:08 PM IST

Kylian Mbappe : బెర్లిన్‌లోని మేడ‌మ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియం పేరు చెప్ప‌గానే.. సైల‌బ్రిటీలు, క్రీడాకారుల మైన‌పు విగ్ర‌హాలు క‌ళ్ల ముందు మెదులుతాయి. వాటికి ప్రాణం ఒక్క‌టే ఉండ‌దు అంతే. అంత‌లా పాపుల‌ర్ అయిన మేడ‌మ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో ఓ యువ ఫుట్‌బాల‌ర్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఫ్రాన్స్ ఆట‌గాడు కిలియ‌న్ ఎంబాబే (Kylian Mbappe) తాజాగా త‌న నిలువెత్తు మైన‌పు విగ్ర‌హాన్ని ఆవిష్క‌రించాడు.

అనంత‌రం ఇది క‌లా? నిజమా? అని త‌న క‌ళ్ల‌ను తానే న‌మ్మ‌లేక‌పోయాడు. అచ్చుగుద్దిన‌ట్టు త‌న రూపాన్ని పోలిన ఆ విగ్ర‌హాన్ని చూసి ఎంబాప‌పే ఆశ్చ‌ర్య‌చ‌కితుడ‌య్యాడు. ప్ర‌పంచ పుట్‌బాల్‌లో ఎంబాపే లెజెండ్‌గా ఎదుగుతున్నాడు. లియోన‌ల్ మెస్సీ(Lionel Messi), క్రిస్టియానో రొనాల్డో(Cristiano Ronaldo) త‌ర్వాత గొప్ప ఫుట్‌బాల‌ర్‌గా కీర్తి గ‌డిస్తున్నాడు. ఈ యువ‌కెర‌టం త్వ‌ర‌లోనే ప్యారిస్ సెయింట్ జ‌ర్మ‌నీ క్ల‌బ్‌(PSG)ను వీడ‌నున్నాడు.

🇫🇷😲 Kylian Mbappe unveils his wax statue, which bears a striking resemblance to him.

🗣️ Kylian Mbappe: “He looks more like Kylian than me!” 😂🤝pic.twitter.com/uDtsDNfusr

— CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2024