December 30, 2023 / 12:49 PM IST

Devil Movie | టాలీవుడ్ న‌టుడు నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించ‌గా.. శుక్రవారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఇక ఈ సినిమా రివ్యూ చూసుకుంటే.. డెవిల్ ఒక స్పై థ్రిల్లర్‌ అని చెబుతున్నారు అభిమానులు. ముఖ్యంగా డెవిల్ పాత్రని తనదైన శైలిలో కళ్యాణ్ రామ్ చేశాడ‌ని.. బ్రిటిష్ నాటి సీక్రెట్ ఏజెంట్‌గా మెప్పించాడ‌ని చెబుతున్నారు. అయితే పాజిటివ్ టాక్‌తో మొద‌లైన ఈ సినిమా తొలి రోజు మంచి క‌లెక్ష‌న్స్ సాధించింది.

ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ డే క‌లెక్ష‌న్లు చూసుకుంటే.. తొలిరోజు వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ.4.92 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది.

క‌ల్యాణ్‌రామ్ గ‌త సినిమా బింబిసార తొలిరోజు రూ.9 కోట్ల వ‌ర‌కు వ‌సూళ్ల‌ను సొంతం చేసుకోగా.. ఆ సినిమా ద‌రిదాపుల్లోకి కూడా డెవిల్ నిల‌వ‌క‌పోవ‌డం విశేషం. ఇక సలార్ లాంటి మాస్ మ‌సాలా మూవీకి జ‌నాలు ఎక్కువ‌గా వెళుతుండడంతో ఆ సినిమా క‌లెక్ష‌న్లు డెవిల్ సినిమా డే 1 కలెక్షన్స్ పై ఇంపాక్ట్ చూపించాయి. రానున్న రెండు రోజులు వీకెండ్ కావ‌డంతో ఈ సినిమా క‌లెక్ష‌న్స్ పెరిగే అవ‌కాశం ఉంద‌ని చిత్ర‌బృందం అలోచిస్తుంది.

The British Secret Agent #Devil has delivered a solid punch to the Box Office 👊🏾

With your love,

Worldwide Day 1 Gross ~ 4.92Cr ❤️‍🔥

Historical Blockbuster #Devil In Cinemas now💥

Book your tickets now! 🎫https://t.co/Opup3eqXRa #DevilTheMovie@NANDAMURIKALYAN@iamsamyuktha_… pic.twitter.com/s6zclUCwpY

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 30, 2023