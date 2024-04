April 27, 2024 / 05:29 PM IST

DC vs MI : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో రెండొంద‌లు కొట్ట‌డం కామ‌న్ అయింది. ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్ల మెరుపుల‌కు బంతి చిన్న‌బోతుండ‌గా.. స్టాండ్స్‌లోని ప్రేక్ష‌కులు ప‌రుగుల వ‌ర్షంలో త‌డిసి ముద్ద‌వుతున్నారు. కోల్‌క‌తాపై పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) రికార్డు విజ‌యాన్ని మ‌రువ‌క‌ముందే ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో భారీ స్కోర్ బాదేసింది. సొంత మైదానంలో ఢిల్లీ కుర్రాడు జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్ సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకుప‌డ‌గా.. మిడిల్‌లో షాయ్ హోప్(41), ట్రిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్‌(48 నాటౌట్), కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్‌(29)లు విధ్వంసం సృష్టించారు. దాంతో, పంత్ సేన 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 257 ర‌న్స్ చేయ‌గ‌లిగింది.

టాస్ గెలిచి ఢిల్లీకి బ్యాటింగ్ అప్ప‌గించిన ముంబైకి ఫ్రేజ‌ర్ ముంబై పేస‌ర్లుకు ప‌ట్ట ప‌గ‌లే చుక్క‌లు చూపించాడు. బుమ్రాతో స‌హా అంద‌ర్నీ ఉతికారేస్తూ కేవ‌లం 15 బంతుల్లోనే మ‌రోసారి హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదేశాడు. అత‌డికి అండ‌గా అభిషేక్ పొరెల్‌() కూడా తొలి వికెట్‌కు 114 ర‌న్స్ జోడించారు.ఢిల్లీ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు. 27 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్ల‌తో ముంబై బౌల‌ర్ల మాన‌సిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బ‌తీశాడు. ఆ త‌ర్వావ వ‌చ్చిన పంత్(29).. హోప్(41), స్టబ్స్‌తో కీల‌క భాగ‌స్వామ్యాలు నెల‌కొల్పాడు. అంతే.. 17వ ఓవ‌ర్‌లోనే ఢిల్లీ స్కోర్ 200 దాటింది.

Swoosh 🪄

2️⃣0️⃣0️⃣ up for @DelhiCapitals with skipper Rishabh Pant in that kind of form 👌

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #DCvMI pic.twitter.com/zg5zmEzYkL

— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2024