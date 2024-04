Telangana Has A Lot Of Good Things To Do Because Of Kcr

మలి అడుగు.. మరింత దృఢంగా!

April 27, 2024 / 04:26 AM IST

గతంలో నేను టీడీపీలో ఉన్నపుడూ, ఆ తర్వాత తెలంగాణ జన సమితిలో ఉన్నపుడూ కేసీఆర్‌ బొమ్మ చూసిన ప్రతిసారీ అనుకునేది ఈయన తల అచ్చు తెలంగాణ రూపంలో ఉంది కదా అని. ఈ మాట మీకు సైకోఫ్యాన్సీ లాగా అనిపించవచ్చు కూడా. కానీ, అప్పటి ప్రత్యర్థి పార్టీ నాయకుడి పట్ల నాకీ అభిప్రాయం రావడం కచ్చితంగా ఆయనకు ఒక నికార్సయిన కాంప్లిమెంట్‌ లాంటిదే.

చంద్రబాబు నాతో ఎన్నోసార్లు అనేవారు ‘రాజకీయాల్లో ప్రత్యర్థులను విమర్శించడంలో వెరపు ఉండకూడదు. అదే సమయంలో వారి శక్తియుక్తులను గుర్తించడం మరువ కూడదు’ అని. పబ్లిక్‌గా ఏం మాట్లాడినా… నడుస్తున్న చరిత్రను ‘కాలం’ లాగా రాగద్వేషాలకు లోనుకాకుండా గమనించడం రాజకీయవాదులకు ఉండవలసిన లక్షణం. ఈ కోణంలో నా ఈ వ్యాఖ్యలను చూడాలి చదువరులు.

Love him or hate him but you cannot ignore him అంటరు ఇంగ్లీషులో. గతంలో కేసీఆర్‌ను విమర్శించిన మేధావులు, బుద్ధిజీవుల పరిస్థితి ఇదే నేడు తెలంగాణలో. కేసీఆర్‌ను నాడు వ్యతిరేకించినవారు నేడు ఆలోచిస్తున్నరు. ఆయన మరువదగనివాడు అంటున్నరు. ‘కేసీఆర్‌ వల్ల తెలంగాణకు జరగవలసిన మేళ్ళు చాలా ఉన్న యి’ అంటున్నరు ఆయనపై శరపరంపర విమర్శలు గుప్పించే సంపాదకులు కూడా!

పదేండ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కేసీఆర్‌పై ఏ రోజూ ఒక మంచి మాట అననివారు నాతోనే ఇపుడు అంటున్నరు ‘ఆయన ఎంతో చేసిండు తెలంగాణకు. కేసీఆర్‌ లేని భౌగోళిక తెలంగాణ లేదు, కేసీఆర్‌ పాత్ర లేని ప్రగతి తెలంగాణ లేదు’ అని. మరిపుడు కేసీఆర్‌ ఆనవాలు లేకుండా చేస్తా అనే మరుగుజ్జుల మాట లు… అందునా తెలంగాణ ఆత్మ లేని వికృత మనస్కులు అంటే నవ్వొస్తున్నది! వారందరికీ దిమ్మతిరిగి బొమ్మ కనపడేలాగ నాలుగు గంటల సినిమా చూపించిండు కేసీఆర్‌ మొన్న టీవీ9 ఇంటర్వ్యూలో. అది దాన వీర శూర కర్ణ కంటే పెద్ద సినిమా. ఎన్టీఆర్‌వి మూడు పాత్రలైతే, కేసీఆర్‌ది విశ్వరూపం; సాధికార, సగర్వ తెలంగాణ స్వరూపం. నేను దశాబ్దంన్నర కిందటనే అనుకున్న తెలంగాణ కేసీఆర్‌ను పోలి ఉన్నదేమి అని. కేసీఆర్‌ తెలంగాణను పోలి ఉన్నడు అనడం కూడా అంతే నిజం నేడు.

ఇరవై మూడేండ్ల కింద ఇదే రోజు పుట్టిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి బుడిబుడి నడకలలోనే నమోదు చేసుకున్న విజయాలు నేను ఏకరువు పెట్టడం చర్వితచర్వణం అవుతుంది. అవి మీకందరికీ తెలుసు. హిస్టరీని (చరిత్ర) మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ భౌగోళిక రాష్ట్ర రూపంలో జాగ్రఫీని సృష్టించిన మహానేత కేసీఆర్‌. ‘కేసీఆర్‌ ఒక వ్యవస్థ’ అని ఆయనే స్వయంగా చెప్పుకోవడం డాంబికం ఏమీ కాదు. అందరూ అట్ల చెప్పుకోలేరు. చెప్పుకోవాలంటే స్వయంగా తాము నమ్మాలి కదా? నమ్మాలంటే గతమూ వర్తమానమూ భవిష్యత్తూ తోడు రావాలి కదా? ఆ మూడింటికీ ప్రియమైన చెలికాడు కేసీఆర్‌. కాబట్టే అంటున్నది ఆయన ఆనవాలు చెరిపేయడం అంటే అదొక పరిహాసాస్పద, అల్ప విన్యాసం! సర్వభ్రష్టులు మాత్రమే అట్లా మాట్లాడగలరు.

నిజానికి వారి ఆత్మన్యూనతయే (inferiorityco mplex) ఆత్మవిశ్వాస (superioritycomplex) రూపంలో వారినే మోసం చేస్తూ ఉంటుంది. నిరంతరం తనను తాను మోసగించుకొంటూ, తన చుట్టూ ఉండే ఆశావహ అనుచరులనూ, సమాజాన్నీ మోసం చేయ సాహసిస్తున్నడు రేవంత్‌ రెడ్డి. అది వికటిస్తోందన్న ఎరుక కలిగినపుడు నోటి వెంట బూతులు ధారాళంగా వస్తున్నయి!

తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని మోసగించి ఇచ్చిన అలవిమాలిన ఎన్నికల హామీలు నేరవేర్చలేమని జ్ఞానోదయమై, పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల భూతం భయపెడుతూ ఉండగా వరుస అబద్ధాలతో జనాలను మభ్యపెట్టాలని చూస్తున్నడు. అధికారం చేతికిచ్చి పాలించండయ్యా అంటే అది చేతగాక పదేండ్ల పాలనలో రంధ్రాన్వేషణ చేస్తున్నడు ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి మీడియా సహా కొందరు వంకర మనస్కుల దన్నుతో!

రైతుబంధు, రైతు బీమా, మద్దతు ధర, నాణ్యమైన విద్యుత్తు, సాగునీరు, తాగునీరు సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌, కల్యాణలక్ష్మి, కేసీఆర్‌ కిట్‌, దళితబంధు, గురుకులాల రూపంలో అందరికీ అద్భుతమైన చదువు, మండల కేంద్రాల్లో సైతం వైద్య సేవలు, ప్రభుత్వ/ప్రైవేట్‌రంగాల్లో ఉపాధి కల్పన లాంటి విధానాల ద్వారా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచింది పదేండ్ల బీఆర్‌ఎస్‌ పాలన. దేశంలోనే నెంబర్‌ 1 స్థానం ఊరికే రాలేదు. గాలిలో మాటల మంత్రదండం ఊపితే కాలేదు. ప్రజలపై అపారమైన ప్రేమ, అనితర సాధ్యమైన దార్శనికత, భవిష్యత్తు అవసరాలపై అవగాహన, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించే కార్యసాధకత్వం మూర్తీభవించిన పాలకుడైన కేసీఆర్‌ నిజంగా తెలంగాణకు వరప్రదాయకుడు!

ఇట్లాంటి పదేండ్ల అద్భుత ప్రగతి చిత్రాన్ని వంద రోజుల్లో చెరిపేయగలగడం ఎవరికి సాధ్యం? ఎన్నో రంగుల వెలుగు జిలుగుల తెలంగాణను తుంటరి పెయింటర్‌ లాగా పిచ్చి రంగులతో మకిలి పట్టించిండు రేవంత్‌రెడ్డి. అయినా… ఆందోళన అవసరం లేదు. వారివి ఉత్తరకుమార చేష్టలు. తెలంగాణ సాధకుని సంకల్పం ముందు అవన్నీ దూదిపింజెలు. ఈ నెల 24 నుంచి మే 10 వరకు కేసీఆర్‌ చేపట్టిన బస్సు యాత్రకు వస్తున్న అద్భుత స్పందన, పోటెత్తుతున్న జనం, వారు ఏకరువు పెడుతున్న సమస్యలు, కేసీఆర్‌ మాత్రమే తమ సమస్యలు తీర్చగలడన్న వారి ఆశాభావం చెపుతున్నయి మూడునెలల మోసపు పాలన గురించి; 420 దొంగ హామీల దగా గురించి!

ఎన్నికల్లో ఓడిపోయి, తుంటి ఎముక విరిగి, మోదీ ప్రతీకార రాజకీయాలకు కూతురు జైలుపాలై, నమ్మిన నాయకులు మోసం చేసినా మానసికంగా కుంగిపోలేదు కేసీఆర్‌. ఆయన ఆవేదన ఒక్కటే! సంపూర్ణ ఆరోగ్య తెలంగాణ నేడు ఎన్నికల్లో దగాపడి, అభివృద్ధి ఆశలు ఆవిరై, సంక్షేమ సంకల్పం నీరుగారి, భవిష్యత్తు అంధకారమైందన్న విషయం ఆయనను బాధపెడుతున్నది. తన వ్యక్తిగత కష్టాలు దాటి ఆలోచించే నాయకుడాయన. అందుకే నడుంకట్టిండు. ఆయన పట్టుకున్నది చేతికర్ర కాదు; తెలంగాణ బిడ్డల దీవెనల ఊతకర్ర!

నేడు తెలంగాణమంతా ఏకమవుతున్నది. ఎందుకు మాకీ దుర్గతి అని మొన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఓట్లు వేసినవారు సైతం ఆవేదన చెందుతున్నరు. పాలిచ్చే బర్రెను కాదని, దున్నపోతును తెచ్చుకున్నమని అంగలారుస్తున్నరు. మొన్నటి ఆయన ఇంటర్వ్యూను అది ప్రసారమవుతున్న సమయంలోనే కోటి మందికి పైగా చూసిన్రు. ‘బలగం’ సినిమా లాగానే ఊళ్ళల్లో పెద్ద స్క్రీన్లు ఏర్పాటుచేసుకుని చూసిన్రు. తమ నాయిన, తమ అన్న, తమ పెద్ద కొడుకు చెప్తున్న మాటలను మనసుతో విన్నరు. కాబట్టే కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి బుగులైయితున్నది. కేసీఆర్‌ అడుగేస్తే అదురుతున్నడు రేవంత్‌. అందుకే… ఆయన వెంబడే కాలువల నీళ్లు పరుగెట్టుకుంటూ ఒస్తున్నవి; ఆయన వస్తున్నడని తెలిసి మంత్రులు, అధికారులు రైతుల తలుపులు తడుతున్నరు. కేసీఆర్‌ శక్తి చూసిన జనం ఇపుడు ఆయన యాత్రకు నీరాజనం పడుతున్నరు. ఆయన ఒస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని, ఆయన వస్తే ప్రభుత్వం ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేయక తప్పదని అనుభవపూర్వకంగా తెలిసిపోయింది. కేసీఆర్‌పై నిందలు వేయాలన్న కసితో ఉన్న నీళ్లు కూడా వదలక పంటలు ఎండబెట్టిన రేవంత్‌ దుర్మార్గం జనాలకు అర్థమైంది. కాబట్టే కేసీఆర్‌కు మహాదరణ!

ప్రజలు ఇచ్చిన ప్రతిపక్ష నాయకుని పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేస్తున్నరు కేసీఆర్‌. ఆయనకు మరింతగా జవసత్వాలు ఇవ్వడం ఇపుడు తెలంగాణ బిడ్డల పని. నాడు మహా బలశాలురైన సమైక్య పాలకులనే ఎదిరించి స్వరాష్ట్రం సాధించుకున్న మనం సాధించలేనిది ఏమున్నది?

సామాజిక సంస్కర్త మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే; రాజ్యాంగ నిర్మాత, మహనీయుడు బాబా సాహెబ్‌ అంబేద్కర్‌ స్ఫూర్తితో తననూ, తన పార్టీనీ, తెలంగాణనూ సర్వతోముఖాభివృద్ధి బాట పట్టిస్తున్న కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావుకు ఇపుడు, రాష్ట్రం సమైక్య పాలనప్పటి కష్టాల్లో కూరుకుపోయినపుడు మనందరం దన్నుగా ఉందాం. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం చేకూరుద్దాం. కేసీఆర్‌ను మహాబలుడిగా చేద్దాం.

పుట్టిన రోజు నాడు బీఆర్‌ఎస్‌ ఏసయ్య రెండో రాకడను తలపించాలి. మలి అడుగు పడాలి.. మరింత దృఢంగా. ఇది కేవలం పార్టీ నాయకుల కార్యకర్తలకు వదిలివేయకూడదు. ప్రజానీకం బాధ్యతగా తీసుకోవాలి, తెలంగాణ హక్కులకు దఖలు పడాలి!

-శ్రీశైల్‌రెడ్డి పంజుగుల

90309 97371

