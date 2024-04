Miss Universe |అందాల పోటీల్లో 60 ఏళ్ల భామకు కిరీటం.. చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి..

April 27, 2024 / 12:38 PM IST

Miss Universe | అందాల పోటీలు (Beauty Pageant) అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది టీనేజీ అమ్మాయిలే. అయితే, అందాల పోటీల్లో విజేతగా నిలవాలంటే యువతే కానవసరం లేదని నిరూపించింది ఓ మహిళ. ఏకంగా ఆరు పదుల వయసులోనూ టీనేజీ అమ్మాయిలతో పోటీ పడి అందాల పోటీల్లో విజేతగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. ఆవిడే అర్జెంటీనా (Argentina)కు చెందిన అలెజాండ్రా మారిసా రోడ్రిగ్జ్ (Alejandra Marisa Rodriguez)‌.

అర్జెంటీనాలోని బ్యూనస్‌ ఎయిర్స్‌ ప్రావిన్స్‌ రాజధాని లా ప్లాటాకు చెందిన ఆమె వయసు ప్రస్తుతం 60 ఏళ్లు. వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది, జర్నలిస్ట్‌. అయితే, ఆరు పదుల వయసులోనూ తన అందంతో కుర్రకారు మతిపోగొడుతోన్న ఈ భామ సంకల్పానికి వయసు అడ్డుకాదని నిరూపించింది. ఇటీవలే అర్జెంటీనాలోని బ్యూనస్‌ ఎయిర్స్‌లో జరిగిన అందాల పోటీల్లో పాల్గొని ఏకంగా కిరీటం దక్కించుకుంది. ఆమె చిరునవ్వు, మనోహరమైన ప్రవర్తన న్యాయనిర్ణేతల, ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకుంది. ఈ వయసులో కిరీటం దక్కించుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేయడమే కాదు.. బ్యూటీ క్వీన్‌గా చరిత్రలో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకుంది.

ఈ పోటీల్లో గెలుపొందినందుకు తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా రోడ్రిగ్జ్‌ పేర్కొంది. ఇక వచ్చే నెలలో జరగనున్న మిస్ యూనివర్స్ అర్జెంటీనా- 2024 (Miss Universe Buenos Aires) అందాల పోటీల్లో బ్యూనస్‌ ఎయిర్స్‌ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు రోడ్రిగ్జ్ సిద్ధమవుతోంది. అక్కడ గెలిస్తే సెప్టెంబర్‌ 28న మెక్సికో వేదికగా జరిగే ‘విశ్వసుందరి 2024’ పోటీల్లో తన దేశం తరఫున పాల్గొంటుంది.

కాగా, అందాల పోటీలకు వయసు పరిమితి నిబంధనను మిస్ యూనివర్స్ సంస్థ గతేడాది తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. గతంలో 18-28 ఏళ్ల మహిళలకు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉండేది. ఈ ఏడాది నుంచి 18 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు ఎవరైనీ ఈ పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించింది మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఆర్గనైజేషన్‌. దీంతో ఇటీవలే డొమినికన్‌ రిపబ్లికన్‌కు చెందిన 47 ఏళ్ల హైదీ క్రూజ్‌ ఆ దేశ అందాల కిరీటం గెల్చుకున్నారు. తాజాగా రోడ్రిగ్జ్ తన దేశం తరఫున విశ్వ సుందరి పోటీల్లో పాల్గొని తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతోంది.

Alejandra Marisa Rodríguez broke stereotypes as she was crowned Miss Universe for the province of Buenos Aires at 60-years-old. pic.twitter.com/6PjPRrAFCf

— The Associated Press (@AP) April 26, 2024