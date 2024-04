April 27, 2024 / 09:55 AM IST

కోల్‌క‌తా: పంజాబ్ కింగ్స్‌, కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ మధ్య జ‌రిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో(IPL 2024) సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం కురిసింది. టీ20ల్లోనే అత్య‌ధిక సంఖ్య‌లో ఆ మ్యాచ్‌లో సిక్స‌ర్లు న‌మోదు అయ్యాయి. 261 ప‌రుగుల రికార్డు స్కోరును చేధించిన పంజాబ్ ఆ మ్యాచ్‌లో సిక్స‌ర్ల‌తో హోరెత్తించింది. శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో రెండు జ‌ట్లు క‌లిపి 42 సిక్స‌ర్లు బాదాయి. కొన్ని రోజుల క్రిత‌మే ముంబై ఇండియన్స్‌, హైద‌రాబాద్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య మ్యాచ్‌లో 38 సిక్స‌ర్లు న‌మోదు అయ్యాయి. ఆ రికార్డును ఇప్పుడు తుడిపేశారు.

