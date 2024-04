April 27, 2024 / 11:42 AM IST

న్యూయార్క్‌: అమెరికా వ‌ర్సిటీల్లో ఇజ్రాయిల్‌కు వ్య‌తిరేకంగా, పాల‌స్తీనాకు అనుకూలంగా నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే అట్లాంటాలోని ఎమోరీ యూనివ‌ర్సిటీలో ఓ లేడీ ప్రొఫెస‌ర్‌ను పోలీసులు కింద‌ప‌డేసి ఆమె చేతికి బేడీలు(Professor Handcuffed) వేశారు. ప్రొఫెస‌ర్ క‌రోలిన్ ఫెలిన్ ను కింద పడేసి, ఆమె రెండు చేతుల‌ను హ్యాండ్‌క‌ఫ్‌తో క‌ట్టేశారు. విద్యార్థుల‌ను వ‌దిలేయాల‌ని ఆమె వేడుకున్న‌ది. ఆ స‌మ‌యంలో ఓ పోలీసు వ‌చ్చి ఆమెను నెట్టేశాడు. ఇక ఆ త‌ర్వాత మ‌రో పోలీసు వ‌చ్చి కింద‌ప‌డేసి చేతుల‌కు జిప్ వేశారు. నేను ప్రొఫెస‌ర్‌ను అంటూ ఆమె అరిచినా ప‌ట్టించుకోలేదు. పాల‌స్తీనాకు అనుకూలంగా కొలంబియా యూనివ‌ర్సిటీలో తొలుత నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు ప్రారంభం అయ్యాయి.

FULL VIDEO OF ELDERLY AMERICAN ECONOMICS PROFESSOR CAROLINE FOHLIN BEING ASSAULTED BY POLICE

She is an over 65 year old American woman.

Americans attacked for Israel.

What if this was your mother/grandmother? pic.twitter.com/ne7uDsPGIX

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 26, 2024