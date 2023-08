August 14, 2023 / 12:50 PM IST

Varun Tej Next Movie | మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్ తేజ్‌ ఎప్పటికప్పుడు తన కథల ఎంపికతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటాడు. ఒకే జానర్‌కు కట్టుబడి ఉండకుండా.. డిఫరెంట్ జానర్‌లలో సినిమాలు చేస్తూ జనాల్లో తిరుగులేని పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నాడు. రిజల్ట్‌ గురించి పట్టించుకోకుండా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త థియేటర్‌ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ ఇచ్చే విధంగా సినిమాలు చేస్తుంటాడు. ప్రస్తుతం ఆయన నటించిన గాండీవధారి అర్జున రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. గరుడ వేగ, కల్కి వంటి అద్భుత సినిమాలు తీసిన ప్రవీణ్ సత్తారు ఈ సినిమాకు దర్శకుడు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు గట్రా సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. మరో రెండు వారాల్లో ప్రేక్షకుల మందుకు రానున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు పూర్తి చేసుకుంటుంది.

ఇక ఈ సినిమా తర్వాత వరుణ్‌ ఏయిర్‌ ఫోర్స్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో ఓ యాక్షన్ సినిమా చేయబోతున్నాడు. శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతూ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా శరవేగంగా జరుపుకుంటుంది. తాజాగా చిత్రయూనిట్‌ ఈ సినిమా ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తూ టైటిల్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ అనే పేరును ఫిక్స్‌ చేస్తూ టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్లు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ఇండియాస్‌ బిగ్గెస్ట్‌ ఏయిర్‌ ఫోర్స్ యాక్షన్ సినిమాగా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్లు పోస్టర్‌లో వెల్లడించారు.

టైటిల్‌తోనే సినిమాపై విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. మాజీ మిస్‌ యూనివర్స్‌ మానూషీ చిల్లర్‌ హీరోయిన్‌గా చేస్తున్న ఈ సినిమాలో వరుణ్ ఏయిర్‌ ఫోర్స్‌ అధికారిగా కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్ సినిమాపై మంచి అంచనాలు నెలకొల్పాయి. భారత వాయుసేన సాహసాల నేపథ్యంతో ఈ సినిమాను దర్శకుడు శక్తి ప్రతాప్‌సింగ్‌ హడా తెలుగు, హిందీ భాషల్లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను ఇదే ఏడాది డిసెంబర్‌ 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రయూనిట్ వెల్లడించింది.

On the 8th of December 2023,

Hear the roar of India as it echoes across the skies.#OperationValentine 🇮🇳@ShaktipsHada89 @ManushiChhillar @sidhu_mudda @sonypicsfilmsin @RenaissancePicz@dophari @SonyPicsIndia pic.twitter.com/LYNDftJPQ1

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) August 14, 2023