May 20, 2024 / 12:18 PM IST

Rahul Gandhi | ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాయ్‌బరేలి (Raebareli)లోని ఓ ఆలయాన్ని కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) సోమవారం సందర్శించారు. ప్రముఖ పిపలేశ్వర హనుమాన్‌ మందిర్‌ (Pipaleshwar Hanuman Mandir)ని సందర్శించిన రాహుల్‌ అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఐదో విడతలో భాగంగా రాయ్‌బరేలి లోక్‌సభ స్థానానికి ఇవాళ పోలింగ్‌ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ స్థానం నుంచి లోక్‌సభ ఎంపీగా బరిలోకి దిగిన సందర్భంగా ఆయన ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. రాహుల్‌ వెంట పలువురు కాంగ్రెస్‌ నేతలు ఉన్నారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: Congress MP and candidate from Raebareli, Rahul Gandhi offers prayers at the Pipaleshwar Hanuman Mandir in Raebareli pic.twitter.com/iU5iqtCFUo

— ANI (@ANI) May 20, 2024